El jefe del SEIS urge a Ciudad y sindicatos a pactar las nuevas bases de oposiciones a bomberos: “Los necesito ya”

Los nuevos nueve bomberos han comenzado este martes su periodo de formación y adaptación al Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias (SEIS) de la Ciudad de Ceuta. Entrarán en servicio a primeros de diciembre a la espera de otras dos plazas en cartera que están pendientes de la revisión de las bases reclamada por los sindicatos.

Unos cambios necesarios en los que coincide el jefe del SEIS, Miguel Ángel Ríos, pero que cree urgente que se llegue a un consenso rápido para que esas dos plazas puedan salir antes de que acabe el año y no en un próximo ejercicio: “Los necesito ya”, urge, consciente de que si se prorroga a 2019 los nuevos bomberos no estarían operativos hasta casi 2020.

En la actualidad, con las nuevas incorporaciones, hay 87 bomberos en el SEIS de Ceuta, una cifra que hay que poner a remojo porque no todos están operativos: cinco corresponden a segunda actividad, tres a restricciones de segunda actividad , dos están excedencia, dos se acaban de jubilar, desgrana Ríos apuntando otro dato a tener muy en cuenta: si no salieran plazas, en diez años el cuerpo de bomberos de Ceuta se reduciría a la mitad por la media de edad por la jubilación de todos los compañeros de quinta de jefe de bomberos. Por ello, desde el SEIS insisten en la necesidad de agilizar las dos plazas pendientes y confía en que en 2019 puedan salir diez más, para tratar de alcanzar una plantilla óptima, aunque entiende que las cosas "levan su tiempo" y no se pueden sacar todas plazas de una vez.

“Jamás te dirá un bombero que estamos en un nivel óptimo, siempre aspiramos a tener una plantilla mucho más amplia de la que tenemos, atendiendo a la singularidad de Ceuta, Ceuta es una ciudad que tiene que ser autosuficiente en todos los sentidos, no tenemos bomberos cercanos que nos sirvan de apoyo, lo más cercano es la UME, que aunque viene muy rápido son seis, siete u ocho horas lo que tardan en llegar”, explica Ríos que calcula que lo ideal sería tener un servicio operativo de 88 bomberos, “sin tener en cuenta lo que se pretende hacer con una reforma del reglamento del servicio de prevención, formación, andaríamos por los cien bomberos”.

Cambios en las bases de las oposiciones

Desde el SEIS coinciden en la necesidad de hacer algunos cambios en las bases de las oposiciones, empezando por la baremación en algunas pruebas en las que todos los aspirantes obtienen un diez, así como la simplificación de los reconocimientos médicos para hacerlos más ágiles y accesibles en precio ya que en la actualidad se obliga a los solicitantes recurrir a la sanidad privada.