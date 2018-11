Justicia dice ahora que decidirá “cuando corresponda” si los funcionarios conviven con las obras del nuevo Palacio de Justicia

El Ministerio de Justicia aseguraba el pasado 19 de noviembre que el traslado de los funcionarios delos órganos judiciales a la nueva sede de la plaza de España no se llevaría a cabo hasta que no estuviesen terminados los trabajos de adecuación de las instalaciones y trabajadores y obras no convivirían durante el desarrollo de la segunda fase como estaba inicialmente previsto. Una decisión que, al parecer, no es tan firme como parecía hace menos de un mes.

El secretario de Estado de Justicia, el fiscal Manuel Dolz, ha matizado en el Senado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, que se decidirá “cuando corresponda” si los funcionarios conviven con las obras de la nueva sede judicial de la ciudad autónoma, según ha respondido a preguntas de la senadora popular por Ceuta, Fatima Mohamed.

Está previsto que en lo que queda del mes de noviembre se recepcione la obra con lo que la ocupación ya sería posible, aunque aún está en fase de licitación la segunda fase de las obras, que deben comenzar en 2019 aunque, en teoría, el edificio debía estar listo en 2017.