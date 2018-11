Más de 200 soldados de Ceuta ya descuentan con una mano sus años de vida militar antes de cumplir 45

Al menos 211 de los poco más de 3.100 militares en activo destinados en la ciudad autónoma ya cuentan sus años de vida laboral en el Ejército con una mano. Ese es el número de los soldados de Tropa y Marinería con compromisos de larga duración de la dotación local que tienen 40 o más años y que, por tanto, a falta de que los políticos acuerden una solución definitiva, se verán en la calle automáticamente al cumplir los 45, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Ceutaldia.com.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez concretó hace un mes al senador ceutí Guillermo Martínez (PP) el panorama a dos años vista: 71 fuera de los cuarteles entre 2019 y 2020. Con la vista puesta en un lustro todavía serán más: sin contar los 4 de complemento que correrán la misma suerte en dos ejercicios, el año próximo en 2019 cumplirán 45 años 26 soldados que hoy están en Ceuta en servicio activo con compromisos temporales; 29 en 2020; 43 tanto en 2021 como en 2022 y 70 en 2023.

En total, 211, suma que supera la de Comunidades Autónomas como Navarra, Cataluña o el País Vasco, con muy escuálida dotación castrense pero también la de otras regiones como el Principado de Asturias, La Rioja o las Islas Baleares y es muy parecida a la de Castilla-La Mancha, Murcia o Melilla (ver tabla).

Ante la falta de salidas profesionales ciertas, el que más y la que menos (en Ceuta hay 2.875 militares varones y solo 280 féminas, quien puede, se busca la vida. Según el presidente de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM), Antonio Martínez, el número de los comprometidos de larga duración que solicitan excedencias o bajas voluntarias "ha aumentado".

El Pleno del Congreso rechazó en septiembre con los votos de PP y PSOE una iniciativa de Podemos que pedía al Ministerio de Defensa que paralizase la salida de las Fuerzas Armadas de los soldados que cumpliesen 45 años hasta ofrecerles soluciones que faciliten su reincorporación al mercado laboral

El resto esperan y o desesperan. El presidente nacional de la Plataforma 45 Sin Despidos, Jenner López, lamenta que “ninguna” expectativa concreta para los perjudicados por la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería que establece el fin de las relaciones laborales de larga durción “cuando el militar profesional de tropa y marinería cumple 45 años de edad”. Al final del verano esa asociación denunció a la Comisión Europea, aunque no se prevé respuesta finales del año próximo, una triple discriminación en las Fuerzas Armadas españolas.

Militares de tropa y marinería, por un lado, y permanentes, por otro, acceden por pruebas selectivas pero solo los segundos son indefinidos pese a que todos tienen "idénticas funciones, destino y responsabilidades durante toda su relación de servicios". Por lo tanto, según su exposición, hay "discriminación" por razón de edad (el cese de los primeros se produce automáticamente el día que cumplen 45 años), salarial ("no puede sostenerse la diferencia salarial entre un permanente y no permanente amparándose sólo en diferencias subjetivas por la realización de idéntico trabajo") y por la vinculación temporal.

Iniciativa legislativa popular y reservas de plazas

A la espera de lo que diga Europa, el Pleno del Congreso rechazó en septiembre con los votos de PP y PSOE una iniciativa de Podemos que pedía al Ministerio de Defensa que paralizase la salida de las Fuerzas Armadas de los soldados que cumpliesen 45 años hasta ofrecerles soluciones que faciliten su reincorporación al mercado laboral. A ojos de López “el Plan Integral de Orientación Laboral para Militares (PIOL) que el PP aprobó justo antes de salir del Gobierno no ha servido, como se esperaba, para nada porque viene a ser una copia barata del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL)”.

El relevo en La Moncloa tampoco ha traído grandes cambios porque “mientras que Ciudadanos y Podemos nos están dando un apoyo férreo, el PP y el PSOE están enrocados en una posición que no da ninguna solución, que no pasa de ofrecer certificados de profesionalidad sin ningún valor ni aval del Ministerio de Educación y que aglutina a todos los militares en un saco, como si no tuviesen más salida que la seguridad privada o, en la Administración, ser policías locales”.

La Plataforma 45 Sin Despidos pretende impulsar una iniciativa legislativa popular por una "Ley de Carrera Militar única que acabe con la discriminación actual" y reclama reservas de plazas en las oposiciones públicas que no se limiten a las policías locales

Ante esa deriva, ‘45 Sin Despidos’ pretende, por un lado, activar una iniciativa legislativa popular reclamando una Ley de Carrera Militar única que “acabe con la discriminación actual en el régimen de los militares de tropa y marinería (MPTM, el grueso de las Fuerzas Armadas), escala que está regulada por dos normas distintas: la Ley 8/2006 de tropa y marinería temporal y la 39/2007 de la carrera militar, que rige a los permanentes”.

Por otro, en contacto con diputados como Javier Cano (Cs), lanzar una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo ayuda urgente para los reservistas “que han ido a la calle” y reclamando en regiones como Aragón formación específica una reserva del 20% en su oferta de empleo público “entera, no solo para la Policía Local”.