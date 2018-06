Más de la mitad de los aspirantes a bombero no pasaron la prueba médica

El tablón de anuncios de la Ciudad publicaba este lunes el listado de los aspirantes a una de las diez plazas de bombero una vez pasado el filtro de la prueba médica. Un test que no han superado más de la mitad de los candidatos. Puede consultar AQUÍ el listado de admitidos y excluidos.

De los 125 aspirantes chequeados en la convocatoria para la provisión de 10 plazas de bombero, 77 no pasaron la prueba, lo que supone que más de un 60 por ciento quedaron apeados del proceso, según el listado hecho público por la Ciudad.

Los aspirantes rechazados tienen un plazo de tres días a contar desde este martes 12 de junio para presentar posibles alegaciones al veredicto médico. Entre las causas de rechazo se encuentran no solo las cuestiones médicas especificadas en el cuadro de exclusiones por cuestiones clínicas, explicadas en el anexo 1 de la convocatoria, sino también la no presentación de la documentación requerida, o presentación de documentación incompleta o incorrecta, así como la no comparecencia.