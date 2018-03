El ministerio de Justicia se olvida de Ceuta en la nueva convocatoria de plazas

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO en Ceuta, ha remitido una queja formal al Subdirector de Medios Personales del Ministerio así como al Secretario General de la Administración de Justicia y Secretaria de Gobierno, pidiendo las explicaciones oportunas ante el agravio comparativo y trato discriminatorio cometido hacia los funcionarios de Justicia en Ceuta, y exigen ser incluidos en la convocatoria de concurso para cubrir las vacantes.

“Ceuta al igual que Melilla pertenecemos al ámbito territorial gestionado ​por el Ministerio, como son las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia y Baleares”, explican, recordando que desde octubre de 2013, fecha de implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en nuestra ciudad, no ha habido convocatoria alguna de concursos específicos y libre designación entre funcionarios de los distintos Cuerpos al Servicio de la Admón de Justicia (Gestores, Tramitadores y Auxilios Judiciales)

​“Desde Octubre de 2013, hay vacantes que no se han ofertado; desde Octubre de 2013 funcionarios interesados en estas vacantes no se pueden mover”, denuncian insistiendo en que vienen denunciando y solicitando en multitud de ocasiones la utilización abusiva y parcial del Ministerio tanto en los Concursos específicos para cubrir puestos de trabajo singularizados, así como convocatoria de puestos de libre designación, “por no decir la arbitrariedad e ilegalidad de las Comisiones de Servicio, que están vulnerando continua y reiteradamente el derecho de movilidad de los compañeros”.