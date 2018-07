Los misterios de una factura de Acemsa

La factura de M., llamémosle así, -“que luego van a por ti”, se protege- paso entre abril y junio de 80 a 120 euros. “Y he pasado medio mes en Sevilla”, apunta. M buscó su factura y se encontró con el primer problema: “No la han generado aún, me han pasado el cargo pero sin que haya una factura que lo respalde y eso no sé si es legal”.

El segundo problema es, además, un misterio. El 85 por ciento del total facturado obedece por una parte, la menor, al coste de las placas solares y por otro, la mayor porción, a “diferencia del totalizador”, que en su factura aparecerá como "D. totalizador". Es decir, la diferencia entre la cantidad de agua que entra en un edificio y la que pasa por los contadores individuales de cada vivienda. “El 85 por ciento de la factura corresponde a agua que no he consumido yo, agua que no ha pasado por mi contador, que es lo que yo he contratado, supuestamente”, lamenta sorprendido.

Si la factura no lo explica, tal vez el contrato. Tampoco. En cualquier operación contractual, con el banco, con una compañía telefónica por poner solo dos ejemplos cotidianos, el contrato con el cliente tiene varias, a veces demasiadas páginas. Pero el contrato de Acemsa tiene una hoja y media, literalmente, un folio y una cuartilla, compara el consumir indignado.

Cierre a martillo

Un desfase entre la cantidad de agua que entra en un edificio y la que pasa por los contadores que aparece y desaparece de la factura de M. Cuando desaparece, el cargo se vuelca en las placas solares, y cuando aparece, en ocasiones, el consumo asignado al agua caliente, las placas solares, es nulo. Una paradoja que en el caso de Manuel, que se tomó la molestia de pasar sus facturas a una tabla de Excel, se da varios meses seguidos en su factura. “¿Qué quiere decir que no me he duchado en varios meses?”, ironiza sin llegar a entender qué es lo que está pagando.

“Juegan con los conceptos, de las seis facturas en las tres primeras imputan placas solares y totalizador, y en las tres últimas imputan solo diferencia de totalizador y no placas solares, parece como si desde diciembre hasta hoy no hubiésemos consumido agua caliente o que el concepto lo han suprimido y sustituido por el de totalizador…”, explica, comparando su factura con lo que en contabilidad se llama un “cierre a martillo”.

Mire su factura

Un punto oscuro de la factura de Acemsa que no aparece solo en su caso. Ceuta al Día ha consultado varias facturas, incluida la del arriba firmante, y esa “diferencia del totalizador” se repite aquí y allá, subiendo sensiblemente la factura. “Los consumos de Diferencia de Totalizador y placas solares son consumos que no están referidos al contador que figura en cada una de las facturas relacionadas, me explico, en cada factura consta el número de contador cuya lectura se corresponde con el concepto consumo, hasta ahí correcto, sin embargo las lecturas de consumo de la placas solares y consumo de diferencia de totalizador no se miden por este contador. ¿Por qué contador se miden?, ¿Cómo se calculan estos consumos?, ¿Son imputables a mi contrato de suministro de agua?”, se pregunta.

La respuesta de Acemsa

Respondiendo a las preguntas de M: consultada Acemsa, resulta que estos gastos de diferencia del totalizador no se contabilizan, se calculan en base a la diferencia y se repercuten en cada cliente proporcionalmente a su consumo. Tal y como establece el reglamento de Acemsa, explican desde la empresa. De dónde sale esa diferencia del totalizador es más difícil de responder.

Esa diferencia, explican fuentes técnicas, puede obedecer a muchas causas probables. La primera y más obvia es una fuga. En el camino se pierde agua, mucha. Pero no es la única causa probable, puntualizan desde la empresa pública de abastecimiento de agua, puede ser una fuga y que el problema sea de Acemsa; o que se haya limpiado recientemente el aljibe vaciándose su contenido. Una práctica irresponsable que se da muy a menudo, apuntan desde Acemsa, lamentando el poco valor que se le da al agua en Ceuta, precisamente una ciudad que no anda muy sobrada.

Desde Acemsa aseguran que estos problemas se monitorizan para detectar si se trata de un problema de la red o del edificio. Recientemente han detectado problemas en la calle La Legión o Colonia Weiil, apuntan.

En cuanto al baile de las facturas de M. -y de algún otro ejemplo consultado por Ceuta al Día-es cuestión de ver “caso por caso”, pero recuerda que, en cualquier caso, esa pérdida de agua fuera de la red de Acemsa se repercute en el consumidor, como estipula el reglamento. Además, destacan, la parte contratante del consumo de agua es la más pequeña del mordisco de la factura, las tres cuartas partes de lo que usted paga se las lleva Servicios Tributarios para otros menesteres, que carga a través del recibo de Acemsa tasas como la de la recogida de basura, la depuradora y el alcantarillado.

Cobros sin factura

¿Y si el cobro se ha realizado sin factura, como denuncia M.? Eso es cosa de Servicios Tributarios, alegan en Acemsa. Nueve días después del cobro, el que esto escribe ha recibido su factura electrónica por fin. M no ha tenido tanta suerte. “Acemsa ni me ha enviado la factura como está obligada por sentencia judicial firme, ni siquiera la hace accesible a través de su página web”, se queja lamentando el “desbarajuste” que parece Acemsa,

“Un carajal al que estamos sometidos sin que ningún político responsable sea capaz de entrar en Acemsa y poner orden”, suspira, casi seguro de que en la próxima factura la diferencia de totalizador desaparecerá, pero los 50 euros de más ya lo has pagado.