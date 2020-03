Las obras de la frontera siguen a buen ritmo en el mejor de los escenarios posibles

Hace apenas un mes, en Delegación de Gobierno buscaban lo imposible: compatibilizar las obras de remodelación de la frontera del Tarajal con el incesante trasiego de personas y vehículos, más complejo aún tras la negativa de Marruecos de usar Tarajal II. Las peculiaridades de la frontera, las tensiones con Marruecos y los continuos bloqueos y avalanchas provocadas por las mafias de los porteadores hacían que se antojara imposible pensar en una obra plácida que cumpliera con sus plazos de ejecución.

Pero he aquí que la vida se guardaba un giro de guión impredecible. Hoy, con la frontera cerrada a cal y canto y la N354 prácticamente desierta y totalmente inútil en su último tramo, la situación es diametralmente opuesta, casi idílica. Imposible de imaginar hace solo dos semanas.

No hay mal que por bien no venga, dice pragmático el refranero español: Desde el viernes 13, el paso fronterizo que separa a Ceuta de Marruecos está sellado y el tránsito ha sido mínimo, ahora ya inexistente. Una circunstancia que resulta perfecta para el desarrollo de las obras, que continúan a buen ritmo y trabajando casi al cien por cien, aseguran fuentes de Delegación de Gobierno que, precisan, sólo habrá un pequeño retraso en el remate final con la pintura provocado por el aislamiento dela ciudad por el estado de alarma, pero esa es una cuestión menor, “que no corre prisa”.

Un desarrollo con tranquilidad y, ahora sí, cumpliendo plazos, que se extiende también a las obras de mejora de la N354, que siguen desarrollándose ahora con una tranquilidad inesperada y sin tener que lidiar con el tráfico de vehículos, aunque durante las dos próximas semanas presumiblemente se verá afectada por el parón de toda la actividad productiva no esencial que va a decretar este domingo el Consejo de Ministros.

Según adelantó a inicios de mes la Delegación del Gobierno, los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera afecta a los dos carriles de entrada a territorio español, con un plazo estimado de ejecución de 10 semanas. Le seguirán las actuaciones en la estructura de la marquesina que alberga el control de la Guardia Civil y antes del verano se acometerán los dos carriles de España hacia Marruecos, con el objetivo de terminar la obra antes del verano.