Los policías que judicializaron la 'bolsa de horas' perderán el plus de un año entero en la nómina de febrero

Hay victorias que salen caras. La de la 'bolsa de horas' parece que será, para los policías locales que torcieron el brazo de la Ciudad Autónoma en los Juzgados, una de ellas. La Administración ya tiene el informe jurídico que había solicitado sobre qué hacer tras los cuatro veredictos que han dado la razón a los agentes que reclamaron el pago como horas extraordinarias del festivo que tuvieron que trabajar con cargo a la ‘bolsa’ de horas que generan desde 2012 en base al acuerdo firmado por el Gobierno con CCOO y UGT para permitir que siguiesen cobrando íntegro el plus de jornada especial, que supone unos 1.700 euros por funcionario y año.

Según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com dice, "como apuntó el presidente la semana pasada", que "no se puede cobrar dos veces por el mismo concepto, por lo que se hará una regularización de la nómina de febrero a través de la cual, como las sentencias obligan a su ejecución con el pago de horas extraordinarias, los empleados afectados no pueden cobrar por la ‘bolsa’ y se les detraerá la cantidad que les corresponda por ese complemento”.

Esto quiere decir que los recurrentes a los que los Juzgados de lo Contencioso Administrativo han reconocido el derecho a cobrar unos 182 euros por el festivo que trabajaron supuestamente con cargo a la ‘bolsa’ pero sin tenerlo agendado desde el 31 de diciembre del año anterior, como prescribe que debe hacerse el acuerdo de hace cinco años, perderán alrededor de 1.700 euros, el equivalente al 50% del plus de jornada especial que ingresaron ese ejercicio.

Hasta ahora la Ciudad ha recibido cuatro sentencias en contra, aunque el número de recursos judiciales interpuestos puede ser mayor, como también lo son los escritos dirigidos a la Administración para la extensión de sentencia. Desde el Gobierno de Ceuta, que inicialmente se planteó revocar el acuerdo íntegramente, se prevé ahora mantenerlo en sus mismos términos (“tal como está”) con una salvedad.

El Ejecutivo de Vivas quiere negociar con los sindicatos dar un margen de flexibilidad a la hora de programar el año anterior los servicios a realizar a ‘coste cero’ para la Administración en determinadas fechas señaladas como la Feria o Todos los Santos: “Para 2018 las fechas ya están señaladas pero querríamos ganar margen para organizar con menos antelación”.

El acuerdo firmado en 2012 entre el Gobierno y los sindicatos que permitió a unos 440 funcionarios seguir cobrando íntegro el plus de jornada especial y no perder unos 1.700 euros anuales de media conlleva que los afectados deben hacer 40 horas semanales y generar una ‘bolsa’ de unas diez al mes de las que posteriormente la Administración puede disponer ‘gratis’. En la práctica, ese intercambio se ha quedado en trabajar una sola jornada festiva al año (8 horas que pueden computar por hasta el triple, 24) y solo en las fechas estipuladas en dicho pacto, no para hacer cualquier servicio extra, según fuentes gubernamentales.