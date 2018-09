La obra de la Gran Vía incluye poner más de 3.000 metros cuadrados de mármol "abujardado" en aceras

La Consejería de Fomento publicó en abril, hace ya casi medio año, un decreto de Néstor García para encomendar a Tragsa la redacción del proyecto básico y de ejecución de obras ordinarias de "sustitución parcial de pavimento" en el Paseo del Revellín, Camoens, Plaza de los Reyes, calle Real y Beatriz de Silva.

La empresa pública cobrará casi 73.000 euros por definir cómo quitar el mármol que en todas esas calles no ha dejado de generar problemas, caídas, lesiones, condenas y gastos a la Ciudad Autónoma, que desde hace años busca desesperadamente una solución para evitar que sea resbaladizo, desde el 'abujardado' hasta el 'desbastado' pasando por los tratamientos químicos con asesoramiento especializado incluido y distintos contratos adjudicados.

Hace hora exactamente un año, García puso pie en pared en el Pleno: “No quiero más medias respuestas y ya me he reunido con los técnicos para que el Paseo del Revellín y alrededores siga siendo bonito pero, sobre todo, antideslizante”. En los almacenes de Obimace dormía, supuestamente, desde hace tiempo, el granito adquirido para ejecutar la sustitución, un trabajo que se augura complejo y molesto y que no se ha dicho cuándo arrancará.

“Lo vamos a solucionar pero", se excusó García, "yo heredé este problema e intenté solucionarlo de la mano de los arquitectos analizando el proyecto original de peatonalización de parte del centro y contactando con el Instituto de la Piedra de Almería, que recomendó abujardar y aplicación de tratamiento de ácidos, pero mientras que la durabilidad de esas actuaciones llega en otros lugares hasta tres años aquí no ha durado ni uno debido a la limpieza habitual y el propio transitar de los peatones”.

El caso es que, sin haber desatado todavía ese nudo, ahora, con la Gran Vía levantada y planes para hacer lo mismo con Jáudenes y la Plaza de África, el proyecto de la gran obra del centro contempla la instalación de más de 3.000 metros cuadrados de mármol gris ('Sierra Elvira') en la Plaza de África, O'Donnell y Edrisis con la "cara superior labrada abujardada fina" en las aceras y de distintos tamaños.