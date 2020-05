Sin separación, sin gel, ni mamparas... CSIF denuncia graves incumplimientos en el Palacio Autonómico

Desde CSIF trasladan al Comité de Seguridad y Salud y del Servicio de Prevención, las irregularidades detectadas en las instalaciones municipales las cuales afectan, tanto a empleados públicos como a usuarios. "Entre las deficiencias detectadas se encueran varias y de varias dependencias como por ejemplo, el estado de los aseos de la planta 0 y -1 del Palacio Autonómico entre otros, los cuales, no reúnen unas condiciones básicas para ser utilizados con normalidad y sin riesgo en la situación actual. Aseos que todo el mundo ve y durante meses nadie ha querido solucionar".

"El dispensador de jabón habitual en la mayoría de los aseos si es que hay alguno, es una botella de plástico de agua de un litro cortada por la mitad y rellenada de jabon, la cual, tienes que coger con una mano e introducir la otra hasta el fondo para “rebañar” los restos de jabón, los grifería está la mayoría en mal estado o inservible, no hay papel para secarse las manos ni dispensador del mismo, no hay papeleras habilitadas, los rollos de papel higiénico están sobre él depósito del water, en los servicios donde deben hacerse uso de duchas por el peculiar trabajo estan sin difusores, sin mamparas, sin soportes de apoyo, etc", enumeran en un comunicado, "varios negociados, no cuentan con separador de distancia adecuados para todos los puestos de trabajo ni mostradores, ni se dispone de gel hidroalcoholico para que los ciudadanos, antes de realizar su gestión y hacer uso de documentos y materiales de oficina, puedan desinfectarse las manos.

CSIF reitera la solicitud para que a cada usuario que quiera visitar o asistir a algún servicio público, "ebería tomársele la temperatura antes de entrar en todas las dependencias municipales incluido los mercados y proporcionarle, en el caso que no lo traiga, mascarilla quirúrgica y guantes que deberían ser obligarías dentro de las dependencias municipales y sobre todo en las que tienen gran afluencia de público o se manipulan alimentos, tanto para empleados públicos, como para usuarios. Medidas que habitualmente vivimos empresas pequeñas y privadas y en cambio, no en la pública donde debemos dar ejemplo".