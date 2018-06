El SEPE da una semana para alegar contra el listado provisional de seleccionados del Plan de Empleo

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha publicado este viernes en el BOCCE el listado provisional de seleccionados en el Plan de Empleo 2018-2019 con indicación de cuál sería su ocupación y la baremación de sus condiciones de antigüedad como demandantes de empleo, cargas familiares, cursos realizados, edad y no selección anterior.

Quienes lo estimen oportuno podrán presentar alegaciones durante toda la próxima semana (cinco días hábiles a contar desde este sábado).

El MDyC se ha congratulado por la publicación de las baremaciones detalladas "a pesar de las negativas del Desgobierno de Vivas, que alegaba para no darlas el cumplimiento de la Ley de Protección de datos". "Hemos insistido una y otra vez en que la publicación de la valoración de cada integrante no contravenía la legislación española, como así han venido haciendo multitud de Ayuntamientos, por lo que no podemos más que mostrar nuestra satisfacción porque la Oficina del SEPE en nuestra ciudad haya aceptado nuestras indicaciones y se publiquen las listas con la baremación", se ha felicitado.

Este Plan de Empleo tendrá un presupuesto de 11,9 millones de euros con los que se contratará a un total de 1.214 trabajadores en situación de desempleo, que son 59 más de los que se emplearon en el anterior.

El Negociado de Empleo de la Ciudad propuso al SEPE un total de trece programas, divididos en dos bloques: las acciones educativas, que absorberán 501 trabajadores en cinco programas y 5.140.831 euros; y las generales, con 713 beneficiarios y 6.779.031 euros para otros ocho.

Entre las novedades de esta nueva convocatoria está la inclusión de tres nuevos programas de atención al medio urbano, con 189 trabajadores, en su mayoría cuidadores urbanos y con 1,7 millones de euros de presupuesto; a la mejora de la accesibilidad, con 117.200 euros de presupuesto y nueve trabajadores, la misma cifra que se ha incluido en el programa de asistencia cívica al ciudadano, con una cuantía de 137.589 euros.

Además se exige que, para la categoría de peón, los beneficiaros estén en posesión del certificado de escolaridad; se ha actualizado la tabla retributiva, acorde con el Salario Mínimo Interprofesional, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de abril; y se ha incluido un programa formativo para el personal del Plan de Empleo que constará de 150 horas, que se llevará a cabo de manera continuada y cuya asistencia será obligatoria.

Por otra parte, se refuerza el programa de apoyo al servicio de Prevención de Riesgos Laborales y al Negociado de Empleo, que será, el 2 de julio, el primero que comience, y al igual que el pasado año se ha decidido que la incorporación de los trabajadores sea progresiva.

Los programas generales comprenden, además del anterior, los de apoyo a tareas medioambientales, la brigada de mantenimiento de espacios públicos, el del servicio de atención al medio urbano, el programa formativo, el de apoyo a la accesibilidad y se reedita el de apoyo a la Administración de Justicia en materia de archivo. La previsión es que estos programas se inicien entre julio y octubre.