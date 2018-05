El SEPE, sin recursos ni para gestionar el Plan de Empleo, que mantiene sus criterios de selección

Así está la Administración en Ceuta. Que el Estado mantenga las competencias en Educación, Sanidad o políticas activas de empleo en territorios contados no es óbice para que lo haga con una suficiencia mínima. En el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Ceuta, por ejemplo, no hay personal ni para gestionar el Plan de Empleo 2018-2019, según ha asumido su director provincial, José María Zurrón, en la reunión de la Comisión Ejecutiva que ha aprobado los criterios de selección de sus 1.214 beneficiarios, que serán idénticos a los del año pasado.

Según miembros de ese órgano, Zurrón ha dado cuenta la lista de bajas que lastra actualmente la plantilla de la Dirección Provincial y ha planteado sin éxito una alternativa 'innovadora' que los representantes sindicales han rechazado de plano: acelerar uno de los programas para poner en marcha un modelo de “autogestión”, es decir, que parte del Plan de Empleo se encargase de la gestión de los trámites necesarios para el resto de quienes comenzarán a trabajar, se prevé, entre julio y octubre.

Los representantes de los trabajadores han advertido que se trata de un trabajo “que incluye funciones propias del SEPE y que solo pueden desarrollar sus trabajadores” y Zurrón ha replicado que con esa postura se convertirían en “responsables” de lo que pudiera pasar con los Planes si las consultas que se realizarán en los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo para contar con medios adicionales pese a las políticas de recortes no tienen éxito.

Los criterios a aplicar para ordenar la selección de beneficiarios de los Planes, cuyas memorias siguen adoleciendo a juicio de CCOO de múltiples déficits como no tener en cuenta los ingresos familiares o no establecer como norma la jornada completa de trabajo para garantizar a los contratados unas prestaciones de un mínimo de 400 euros si vuelven al paro, prevén conceder dos puntos a quienes no hayan entrado nunca en ningún Plan de Empleo y uno a los candidatos con entre 45 y 55 años.

La antigüedad como desempleado se valorará con 0,1 puntos por cada mes y 0,5 por cada año completo. Las cargas familiares, con 0,6 por persona y otro tanto en caso de tener tres o más. Por cada curso de formación realizado durante los últimos tres años se concederá medio punto.

Como en 2016 y el año pasado, no se exigirá llevar al menos dos años empadronado en Ceuta para acceder al Plan, algo que sí se hizo en 2014 y 2015, año en el que no haber sido beneficiario nunca valía 5 puntos.

Los cupos prioritarios establecidos para la reserva de plazas tampoco introducen cambio alguno con respecto a la última edición: un 1% para presos en Tercer Grado; un 4% para víctimas de violencia de género; un 7% para discapacitados; un 15% para personas sin renta; un 0,2% para víctimas del terrorismo; un 5% para beneficiarios del Plan Prepara (PAE); un 1,8% para drogodependientes y un 15% para las demandas de desempleo más antiguas. Con los mayores de 63 años se pide un periodo de carencia máximo de 540 días y entre mujeres y jóvenes se primará a los que tengan menos de 30 años.