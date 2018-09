Los sindicatos denuncian el impago de sueldos a 30 limpiadores interinos del hotel municipal

El Comité de Empresa del hotel municipal 'Ceuta Puerta de África' ha denunciado este lunes en un comunicado "el impago de salarios a una treintena de trabajadores interinos a pesar de que las nóminas se enviaron a la Ciudad en los plazos establecidos".

Según los sindicatos, "una vez más se está maltratando a los trabajadores en situación más precaria, ya que algunos de ellos tienen contratos de corta duración y con salarios reducidos". Los afectados, personal de limpieza, "son en su mayoría padres y madres de familia y/o monoparentales".

UGT, CSI.F, CCOO y USO han criticado que "esta situación viene repitiéndose en los últimos tiempos sin que hasta la fecha se haya conseguido dar con una solución a pesar de haber llegado a un acuerdo, previa denuncia, en la que se comprometían a pagar a estos trabajadores antes del día 5 de cada mes".

Fuentes de la Consejería de Hacienda han explicado que las nóminas de los interinos no pueden confeccionarse, para tener cerradas las horas trabajadas, hasta el primer día del mes siguiente. Con las de agosto no se pudo empezar hasta el 3 de septiembre y durante la primera semana laborable "no dio tiempo" a completar todo el proceso administrativo.

"Se está buscando alguna fórmula para agilizar los procedimientos porque es lamentable que cualquier trabajador deba sufrir demoras en la percepción de sus salarios pero no siempre es posible evitarlo", han lamentado desde el Ejecutivo local.