Solo dos de los casi 50 aspirantes a bomberos no superaron la prueba práctica

Solo dos de los 45 aspirantes a cubrir una de las 10 plazas de bombero resultaron no aptas en el primer ejercicio de la fase de oposición libre, la prueba práctica. A los dos que no superaron l aprueba hay que sumar un tercero eliminado al no comparecer a la prueba práctica y haber por tanto decaído en su derecho a seguir participando en el proceso selectivo.

Los interesados pueden consultar el listado completo en el tablón de anuncios de la ciudad autónoma o a través de este enlace en la web institucional del Gobierno de Ceuta. Los aspirantes que resultaron aptos en este primer ejercicio de la fase de oposición libre deberán comparecer el próximo 10 de julio, a las 08.30 horas en el parque de bomberos para el ejercicio de ascensión a la torre de entrenamiento del Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias (SEIS) de Ceuta; y a las 16.30 horas las pruebas de ascenso de auto escalera y press de banca.