Los técnicos alertaron de que la planta que molesta al Príncipe sería "insalubre, nociva y peligrosa"

Los técnicos de la Consejería de Fomento alertaron por escrito de que la planta de gestión y reciclado ubicada en la zona del arroyo de Las Bombas contra cuya polvareda brama desde hace meses el vecindario del Príncipe y Caballas no solo sería "eminentemente molesta" sino también "insalubre, nociva y peligrosa, con lo que ello supone dada la cercanía de viviendas en las inmediaciones".

No solo no se hizo nada ni se sabe si se va a hacer. También han advertido los funcionarios de lo "llamativo" y "atípico" del procedimiento aplicado, expeditivo con el resultado de "soslayar de pleno" el "ordinario".

Los encargados de responder a alegaciones contra la planta encontraron contradicciones en la documentación aportada por la empresa que la gestiona, 'Excavaciones Cariño' según Caballas, pues en algunos papeles decía que solo acumularía allí "zahorra, escolleras, grava, arena fina y mezcla de arena y grava" pero en otros hablaba de tratamiento de mezclas bituminosas con alquitrán de hulla, entre otras materias "peligrosas". Por añadidura, la distribución del proyecto también dejaba hueco para "una zona de almacenamiento de residuos peligrosos".

Los funcionarios exigieron que el permiso de Defensa consintiese expresamente "la implantación de la actividad" a la vista de que "la autorización parece ser concedida únicamente para el depósito de materiales procedentes de los trabajos de excavación y movimientos de tierras, sin especificarse el tipo".

De "cuanto menos llamativo y atípico" se tildó que el proyecto se sometiese a Evaluación de Impacto Ambiental "mediante procedimiento simplificado cuando a todas luces resulta claro y evidente que debería de haberse verificado mediante el procedimiento ordinario con informes preceptivos de Patrimonio, Confederación Hidrográfica y Defensa, entre otros".

Como resultado de haberse "soslayado de pleno el procedimiento ordinario" se obviaron también evaluaciones "sobre las incidencias de la planta en niveles de contaminación acústica y ambiental, entre otros, obviando de igual modo las concretas medidas preventivas y correctoras, con lo que de permitirse la implantación de la actividad la única responsable sería la Ciudad Autónoma, que no habrá establecido las medidas de control y procedimientos exigibles".

La planta no podía operar "en ningún caso", a juicio de los técnicos, "hasta la concesión de la preceptiva licencia de apertura/funcionamiento", que según aseguró Caballas este miércoles no existe. Ceutaldia.com no ha encontrado respuesta este jueves en el Gobierno de Vivas al preguntar si va a tomar alguna medida al respecto.