"¿Por qué tenemos que pagar tres veces por el proyecto de la Gran Vía?". No es una pregunta de Caballas sino del Colegio Oficial de la Arquitectura de Ceuta (COACE), que asiste con estupefacción a la gestión gubernamental de la obra tras la contratación de otra empresa para revisar los cálculos efectuados sobre "suposiciones" por el arquitecto responsable de Procesa, Ángel Moreno, con el supuesto asesoramiento de Tragsatec.

En un 'hilo' en Twitter, el COACE ha recordado que, primero, para la reforma de la Gran Vía y aledaños el Ejecutivo de Vivas "decidió no convocar un concurso de ideas, como desgraciadamente viene siendo habitual, y explicó que el proyecto lo haría un técnico de la Administración para ahorrar gastos".

Sin embargo, en marzo de 2016 adjudicó un levantamiento topográfico por 14.678,90 euros y un año después, hace ahora doce meses, en febrero y marzo de 2017, otros dos contratos menores a la misma empresa [CUE Gestión de Proyectos] para los proyectos de estructuras (16.300 euros) y de instalaciones (17.995).

Incluso hubo una tercera licitación para ajardinamiento que quedó desierta pero "por si no fuera suficiente, un Decreto de mayo de 2017 dispuso una encomienda de gestión a Tragsatec para “consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto integral por 143.560,85 euros.

Suma y sigue: "Ahora", detalla el COACE, "anuncian otro contrato menor por 17.633 euros para solventar las indefiniciones estructurales del proyecto, con lo que en total la Ciudad lleva invertidos 210.167,75 euros y no sabemos si la animación virtual que costó 29.420 está incluida en el proyecto integral de Tragsatec".

Por si fuera poco, "en el último contrato se falta a la verdad en la adjudicación, ya que según el presupuesto de ACL los únicos elementos del proyecto que tienen una relación con la estructura del garaje existente bajo el pavimento serían las farolas: el resto no tiene nada que ver".

Ante esta concatenación de contratos el COACE se ha preguntado "por qué no se le exige al arquitecto y a las empress que han hecho los proyectos que los revisen", "por qué no se detectaron las indefiniciones y la falta de concordancia de planos anteriormente" y "por qué tenemos que pagar tres veces".

"Parece que no era cierto que Tragsatec iba a ser 'el instrumento idóneo para llevar a cabo la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto integral' cuando el consejero de Fomento dispuso en un Decreto que consideraba 'razones de solvencia, agilidad y eficiencia", ha lamentado el Colegio, que opina que "las deficiencias detectadas por una cuarta empresa son el resultado de no tener una Oficina de Supervisión de Proyectos, ya que la OCISPE no cumple las exigencias del Tribunal Supremo en el sentido de que “debe disponer siempre de autonomía de gestión e independencia de criterio en el proceso de resolución”.

Para termnar el COACE querría saber si "existe informe favorable de la OCISPE" en el expediente del proyecto de la Gran Vía o si "entra en la denuncia de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la falta de transparencia de las encomiendas de gestión", por lo que ha instado a la oposición a "hacer un seguimiento del mismo para asegurar su legalidad y que los contratos menores no sean un fraccionamiento para evitar licitaciones y competencia por parte del Gobierno de Ceuta".

Según el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, solicitar segundas opiniones es una cosa "normal" y "habitual" en la ejecución de cualquier proyecto.