UGT alega a los presupuestos limitar los pagos a Intervención y Secretaría por los entes municipales

La sección sindical de UGT en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha hecho públicas sus alegaciones a los Presupuestos de la Ciudad Autónoma presentados por el Gobierno del PP para el próximo año 2019. Un total de 11 alegaciones que inciden en el Capítulo I de los mismos, el que afecta a las remuneraciones del personal y también en el II, y entre las que destaca la petición para que de una vez por todas el Gobierno acate la legalidad y haga caso al Tribunal de Cuentas limitando cuando no eliminando los pagos a las figuras de Intervención y Secretaría por su participación en los Consejos de Administraciones de los diferentes entes y sociedades municipales o autonómicas y que les permiten cobrar hasta 7.000 euros anuales por cada una de ellas.

Así alegan contra la base 48 de ejecución presupuestaria que establece pagos de hasta 7.000 euros anuales para las funciones de intervención y secretaría por “la concurrencia efectiva a las reuniones que celebren los consejos de administración de las sociedades mercantiles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Un total de 11 entes, que podrían sumar ingresos extras en concepto de indemnización para cada una de esas figuras de hasta 77.000 euros anuales.

UGT considera que esas remuneraciones “supondría el abono a un exclusivo número de funcionarios de cantidades escandalosas e inaceptables”. Y el sindicato recuerda que dichos pagos “han sido declarados ilegales por el Tribunal de Cuentas” en todos los informes emitidos anualmente desde 2002 hasta 2011. En el último de esos informes el propio Tribunal dice, según cita UGT: “El Ministerio Fiscal –volviendo a insistir- solicita que se trasladen a la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, los antecedentes relativos al abono de gratificaciones por asesoramiento y asistencia a las sesiones de los órganos colegiados, a favor de la Secretaría Accidental de la Ciudad Autónoma, por el Consejo Económico y Social de Ceuta y los correspondientes abonos a favor de determinados funcionarios de la Administración Autonómica, de determinados servicios de intervención, secretaría y asesoramiento por parte de ocho sociedades del sector empresarial de la Ciudad”.

Así UGT solicita que se eliminen la parte de la base 48 de la Ejecución Presupuestaria que permite estos pagos.

No es la única alegación con carácter político sobre los recursos humanos que presenta UGT, que también pide limitar a 25 los puestos eventuales políticos, tal y como establece la Ley que rige los ayuntamientos en el tramo de población como el de Ceuta, que establece que no puede haber más cargos eventuales que concejales tenga la corporación municipal, en el caso de Ceuta, 25.

Y también pide limitar el sueldo de cualquier político a poco más de 77.000 euros sin incluir los trienios a los que tenga derecho y dejando fuera de los pagos el concepto de residencia. El sindicato lo pide, también acorde con el dictado de la Ley que entiende no se estaría respetando.

Más gasto

Entre el resto de alegaciones, UGT pide incrementar de 400.000 a 600.000 euros la cantidad destinada a gastos sociales para la plantilla municipal y recuerda como punto de partida y comparación que en el año 2011 la misma ascendía a medio millón de euros, más que lo que se prevé destinar en 2019.

Pide UGT también más dinero para los planes de pensiones, así quiere que se aporten 220.000 euros como base, la misma cantidad que ya se aportaba en 2012 y que se lleve al 0,3 por ciento de la masa salarial la previsión de aportación. Y recuerda el sindicato que desde ese 2012 la aportación a dichos planes ha sido de cero euros.

Igualmente piden incrementar la partida para Premios de Jubilación. Está prevista en 250.000 euros, la misma cantidad que ya se gastó en 2011. UGT quiere que se eleve a 400.000. Alega que ya en 2018 la partida se quedó corta y hubo que incrementarla mediante una modificación presupuestaria y vaticinan que pasará de nuevo lo mismo en 2019 dado que entra en vigor la posibilidad de jubilación anticipada a los 59 para los policías locales.

UGT quiere mejorar también la partida para polizas de seguro por responsabilidad civil en 20.000 euros para poder dar cobertura a los técnicos de fomento, que estarían en estos instantes fuera de la cobertura, algo que considera el sindicato es “una grave irresponsabilidad”.

Más plazas

Otras tres alegaciones van encaminadas a mejorar el tejido de la plantilla de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así el sindicato a pesar de la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo oficial que permita justificar cualquier petición de este tipo así como la contratación o reordenación de los recursos humanos, pide crear 6 plazas de Grado de Edificación, del Grupo A, subgrupo A1, para permitir a los arquitectos técnicos de fomento con titulación optar a ellas mejorando su rango en la administración, al tiempo que se amortizan sus plazas actuales, para evitar un incremento excesivo en los costos salariales.

También pden incrementar de 16 a 18 las plazas que se anuncian para subinspectores de la Policía Local.

Y la creación de otras 15 plazas del Cuerpo General de Gestión Grupo A, subgrupo A2 para permitir desarrollar su carrera profesional a este colectivo que estaría en la actualidad condenado a permanecer anclado en el Grupo C dentro del Cuerpo General Administrativo.

Por último UGT pide cambiar la denominación de la partida de subvención de 5000 euros destinada al Club Deportivo de Bomberos para no limitar a los deportistas adscritos a ese club los beneficios de la misma, dado que hay casos de competidores por libre que además están cosechando éxitos que no se pueden beneficiar de esta ayuda por no pertenecer al Club.