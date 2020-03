UGT avisa: la plantilla de la Ciudad se siente “abandonada”, sin mascarillas, y reprocha a Vivas las “milongas”

La Sección Sindical de UGT ha dejado pasar esta primera semana de confinamiento obligatorio por el Estado de Alarma antes de alzar la voz para criticar algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo Local. LO ha hecho este viernes a última hora de la tarde para manifestar públicamente el sentimiento de “abandono”, que dice el sindicato impera en la plantilla de la Ciudad Autónoma.

“El silencio se ha mantenido de cara a los medios de comunicación, en ningún caso ha sido así en los contactos que hemos tenido con el Gobierno mediante escritos, mensajes y llamadas aportando nuestro granito de arena sobre determinadas actuaciones que, entendíamos debía corregir el Ejecutivo Local”, ha aclarado el sindicato a través de una nota.

Básicamente UGT se ha quejado de la falta de material y herramientas para que los servicios municipales imprescindibles puedan desarrollar su trabajo en las condiciones adecuadas de protección ante la amenaza del virus y la falta de una explicación fiable al respecto por parte del Gobierno y del propio presidente, que consideran se debería haber dirigido a la plantilla. En lugar de esa comunicación directa, lo que entiende UGT que ha habido son “milongas”.

“Creemos que transcurrida una semana nos vemos en la necesidad de transmitir las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad y su sentimiento de abandono por parte del Ejecutivo. Llevamos varios días apelando al sentido común del Gobierno para que no acuda a su puesto de trabajo nadie que no sea absolutamente imprescindible. En este sentido hemos avanzado algo a lo largo de estos días a trancas y barrancas. Y hemos pedido que se dote a los servicios esenciales que no pueden dejar de trabajar (centros de menores y mayores, policía, bomberos, cementerio, etc) de los medios de protección imprescindibles”, ha explicado el sindicato.

El sindicato dice que aún son numerosos los empleados públicos que no son imprescindibles y siguen encerrados en sus puestos de trabajo diariamente. Y además apuntan “en los Centros de Menores masificados con niños, a día de hoy no disponen de líquido desinfectante, algo básico para trabajadores y trabajadoras que están en permanente contacto con menores. O que en la Policía Local y Bomberos estén con una lamentable precariedad de medios. O en otros servicios como el Parque Móvil, Mercados y otros siguen haciendo su trabajo también sin ningún medio de protección”, ha repasado el sindicato.

“Todos estos trabajadores y trabajadoras están al pie del cañón prestando servicios públicos esenciales para la comunidad, y más que la falta de guantes, mascarillas, geles desinfectantes, etc, lo que les duele verdaderamente a todos los que ponen en riesgo su salud, es que se les haya contado milongas de que el material estaba de camino y sobre todo que su Presidente y su Gobierno, en ningún momento se haya dirigido a ellas y a ellos y les haya dado una mínima explicación sobre las gestiones que se estaban realizando, que al parecer, han empezado hoy”, ha censurado UGT.

Y más aún que el material adecuado para hacer su trabajo, el sindicato reprocha directamente la falta de explicaciones del propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al respecto de estas carencias, sí, pero también “al menos, unas palabras de ánimo ya que muchos de ellos están trabajando duramente y en condiciones difíciles. Por ello, lo mínimo que esperamos del Presidente Vivas es que rectifique, se dirija a la plantilla, la felicite, le dé ánimos y de paso una pequeña explicación sobre la falta de medios de protección y el incumplimiento evidente del protocolo de Riesgos Laborales que se les ha

transmitido y que el propio Gobierno incumple”, ha censurado UGT.

El sindicato además avisa que lo que pide cuesta bien poco y que si Vivas rectifica lo aplaudirán.