UGT denuncia que la Policía Local descuida otros servicios por vigilar el Mercadona

“De un tiempo a esta parte se ha ordenado desde la Jefatura una serie de servicios que están afectando a los requerimientos ciudadanos a través del 112 ya que no se pueden cubrir accidentes, conflictos vecinales, etc.., así como los abandonos de algunas barriadas por encontrarse las dotaciones policiales en servicios fijos y no poder tener presencia en las mismas”, denuncian sin comprender “cómo se organiza un dispositivo de un gran supermercado de reciente apertura donde para impedir que los clientes arrojen cartones a la vía pública que se realiza por dos o tres dotaciones compuesta por la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Protección y Atención al Ciudadano (U.P.A.C.) y el Grupo Operativo Administrativo (G.O.A.), es decir, solo para ese servicio hasta seis agentes”.

Todo ello sin olvidar que además se están realizando servicios fijos en la zona de embolsamiento por dos dotaciones, apuntan, así como servicio de custodia en las dependencias que tiene la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Empleo como consecuencia de las reclamaciones derivadas de los planes de empleo.

En UGT consideran que algunos de los servicios que se están realizando “por capricho del presidente Vivas” son por “compromiso con intereses privados que se están realizando con servicios públicos, que además no se hace con el resto de empresas de Ceuta y que está afectando al resto de los ciudadanos”.