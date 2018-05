UGT dice que Servicios Tributarios pretende usar "los métodos del GIl" para cubrir una plaza

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT) se ha retirado del Tribunal de una plaza de promoción interna en Servicios Tributarios porque "se están utilizando métodos de dudosa legalidad y fácil manipulación" que le recuerdan a "los métodos del GIL".

El sindicato ha exigido al Gobierno de Vivas que "corte las alas" al gerente del organismo autónomo, Enrique Reyes, porque "aquí los test como única prueba selectiva no se utilizan desde tiempos inmemoriales y siempre han sido caldo de cultivo de convocatorias oscuras y polémicas".

Según los ugetistas, "utilizar el test con respuestas alternativas ya fue utilizado por el GIL para que accedieran a puestos de la Ciudad Autónoma personas que no eran las más preparadas sino las más próximas a sus intereses".

"Resulta muy fácil y hoy en día aún màs el poder filtrar las respuestas correctas, por ello ante la utilización de nuevo de tests como única prueba que se presta de manera fácil a actuaciones fraudulentas ha motivado que el vocal del tribunal nombrado por la Junta de personal representando a la UGT se vea obligada a abandonar el Tribunal de la promoción interna de una plaza de Administrativo, y además se plantee, no sólo acudir a la vía contencioso-administrativa, a la que vamos a acudir, sino denunciar estos hechos a la Fiscalía para que se investiguen los hechos", ha advertido en una nota de prensa.

UGT entiende que "se incumplen las bases de la convocatoria, así como que los miembros del tribunal no están capacitados para elaborar un examen tipo test con garantías, como así se hizo saber al presidente del Tribunal, el gerente del OAST, en el primero de los recursos presentados". "Hay empresas especializadas en esta labor y no solo es suficiente el dominar la materia, ya que los distintos ítems deben poder medir la capacidad del opositor algo que es una tarea harto compleja y consecuencia de muchos estudios previos", ha añadido el sindicato.

FeSP-UGT dice que no afirma "que se vaya a manipular el resultado final, porque no tenemos ni información, ni pruebas al respecto" sino que "en las bases venía la realización de un supuesto teórico-práctico y no sabemos en basé a qué ha sido ignorado por el tribunal para utilizar un test de respuestas alternativas, lo que ha motivado nuestra retirada".

"Esta es la segunda convocatoria de una plaza que el año pasado se desarrolló con la mayor transparencia y sin problemas de ningún tipo salvo con el inconveniente de que ninguno de los opositores superó el supuesto teórico practico impuesto por el Tribunal: ¿Por qué una convocatoria que pasó totalmente desapercibida y que se desarrolló con el procedimiento que es habitual en las oposiciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se quiere cambiar? ¿Hay algún interés oculto?", se ha preguntado.

UGT no va a estar en ningún proceso "en el que la única prueba sea la realización de un test con respuestas alternativas, no porque creamos que este sistema no es válido sino porque se incumplen los motivos expuestos anteriormente". "El tipo test es un sistema del que hay que huir en esta administración para poder evitar momentos desagradables como en más de una ocasión en el pasado y contra el que la UGT se opone frontalmente", ha resumido.

La "desconfianza" aumenta "al tratarse de una convocatoria de Servicios Tributarios, cuyo gerente y máximo responsable, Enrique Reyes, todavía no ha cambiado el “chip” de empresa privada sin querer darse cuenta de que eso es ahora un Organismo Autónomo y por tanto una Administración Pública". "Son varios los encontronazos que hemos tenido la UGT con él precisamente por determinadas actuaciones que se salen de la “normalidad” y que en breve empezaremos a trabajar en ellos con la mayor dureza posible", ha avanzado el sindicato.