UGT exige al resto de Fuerzas de Seguridad que "arrimen el hombro" con la Policía Local en el Puerto

La Sección de UGT en la Ciudad Autónoma ha exigido este lunes en rueda de prensa a través de Juan Vega y Antonio Ramírez a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que "arrimen el hombro" con la Policía Local para garantizar la Seguridad Ciudadana en el Puerto, donde han vuelto a cuestionar que los agentes de la Administración local tengan competencias para hacer el trabajo que se ha encomendado a "dos parejas por turno" en la avenida Cañonero Dato, que según han alertado ha generado un trasvase de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de la zona "al resto de la ciudad".

"Está claro que nos están tomando el pelo porque ese servicio era puntual primero y ahora ya es un operativo permanente", han denunciado los ugetistas, que han repetido que el primer protocolo que el consejero de Gobernación y el presidente de la Autoridad Portuaria intentaron firmar era "un bodrio" y el aprobado finalmente por el Consejo de Administración del Puerto la semana pasada "un sucedáneo que no resuelve los problemas de inseguridad jurídica con responsabilidades penales para los policías locales".

Según Vega y Ramírez hay informes "que dicen que los policías locales no tienen competencias y no hay ningún dictamen jurídico que haya dicho lo contrario". Además, a su juicio es "una vergüenza" que los ceutíes asuman el coste de esa dotación de la Policía Local en el Puerto, que según han repetido se sufraga con "el pago de horas extraordinarios por servicios del 092 que deberían garantizar la presencia policial en toda la ciudad".

"Las Fuerzas de Seguridad del Estado deben asumir sus competencias y, si no pueden, alcanzar un acuerdo en la Junta Local de Seguridad, no con protocolillos, para que no esté todo el mundo detrás de la valla y dos policías locales en la calle", han criticado el reparto actual de responsabilidades sobre el terreno.

Los sindicalistas han añadido que el presidente del Puerto debería "resolver los problemas de la Autoridad Portuaria, que es por lo que cobra, o dejar el puesto e irse" y han cuestionado la idoneidad de mandar a 14 de los 15 policías locales que tomarán posesión como nuevos funcionarios esta semana a la UPAC "cuando la Unidad más necesitada, aunque no se nos han facilitado las vacantes existentes como pedimos, es el 092".

Según Vega, en Seguridad Ciudadana trabajan actualmente unos 60 agentes pero hay turnos en los que solo están de servicio "media docena" a los que hay que reforzar con servicios extraordinarios que tienen un coste de entre 13,4 y 23,6 euros por hora, según sea en jornadas laborables o festivos.