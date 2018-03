Vía libre para que la Ciudad patrocine a 'Hélity'

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda, que en febrero suspendió cautelarmente el concurso promovido por PROCESA para patrocinar helicópteros cuando ya lo había adjudicado por 0,6 millones para dos años provisionalmente a 'Hélity' ha inadmitido definitivamente los recursos presentados por Caballas y el MDyC, que ahora todavía pueden acudir a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en el plazo de dos meses.

Para el Tribunal, "el hecho de que en el pasado se hubiera proyectado subvencionar a la empresa que realiza trasporte aéreo en helicóptero entre Ceuta, Algeciras y Málaga -cosa que ni negamos, ni se acredita por los recurrentes- y los inconvenientes que hayan podido derivar para ello de la las normas de la Unión europea y de Comunicación de la Comisión denominada Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas 2014/C 99/03, no pueden ser determinantes a la hora de analizar si en el caso se ha hecho un correcto y legítimo ejercicio de la potestad contractual".

Desde su punto de vista no puede entrar a "valorar las operaciones contractuales desde una perspectiva distinta a la de observancia de los principios y normas que rigen la contratación pública" y en ese ámbito no encuentra reparos que objetar porque "aunque es obvio pues que no existe en el supuesto competencia real, por el contrario no lo es que ello se deba o sea consecuencia de una restricción inaceptable del objeto del contrato".

"La entidad convocante [PROCESA] no ha restringido en forma alguna la concurrencia si nos atenemos al objeto o fin último del patrocinio que se intenta celebrar que no es otro que 'la difusión de la imagen de la Ciudad de Ceuta, como destino turístico conectado por vía aérea”, considera la resolución.

En ella se destaca que "habida cuenta de la singularidad geográfica de Ceuta respecto del resto del país y de que la alternativa tradicional, única y más costosa para acceder a la Ciudad son los Ferris, no puede afirmarse la incongruencia o irrazonabilidad de promocionar la imagen de la Ciudad de Ceuta como destino conectado por vía aérea mediante el patrocinio de una entidad que explote ese transporte aéreo aunque de momento solo un a opere las rutas respectivas".

Los recursos "no pueden prosperar", por tanto, porque "la circunstancia de que en el mercado solo exista actualmente una compañía aérea que explote rutas aéreas con destino a Ceuta desde el resto del país es ajena al órgano de contratación y no ha sido buscada por éste para restringir la concurrencia o para favorecer a una determinada empresa al margen o con independencia de fin promocional de la imagen de la Ciudad".