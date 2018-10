Vivas se compromete a sacar adelante las consolidaciones y UGT recuerda que se acaba el plazo

Vivas se ha comprometido a sacar adelante las consolidaciones tal y como se pactó, aunque desde UGT se declaran “expectantes”, a la espera de que las palabras se conviertan en hecho lo antes posible porque, recuerdan, se agota el plazo. Aún falta por redactar 85 bases reguladoras y el lazo caduca con la legislatura por lo que, desde UGT calculan que sería necesario convocar una media de 15 mensuales hasta marzo. “Por nuestra parte no hay problema, lo que nos pidan lo vamos a dar por el bien de los compañeros, tiene que salir, si o si”, promete osé Miguel Antúnez, secretario del sector local y autonómico de UGT Ceuta, “después de las elecciones no sabemos lo que puede pasar y si se queda alguien sin consolidar no sabemos qué sucede, cuáles son las reglas del juego”.

Incapacidad de Recursos Humanos

Pero, desde UGT, temen que el área de Recursos Humanos no sea capaz visto el ritmo de la negociación colectiva llevado hasta ahora. “Si una ciudad autónoma es incapaz de gestionar un proceso como este que afecta a un tercio de la plantilla mal vamos, tendrán que optimizar los recursos o dotarlos de forma que se centrase en esto”, propone Antúnez recordando que “nosotros con dos personas trabajando un mes y medio hemos creado 60 bases, o sea que un órgano se personal si es incapaz de hacerlo, mal vamos”.

Unidad sindical

Por otro lado, Antúnez no ha querido entrar a valorar “pataleos” de otras centrales sindicales, que acusan a UGT de romper la unidad sindical al acudir en solitario a una reunión con el presidente de la Ciudad o irrumpir en el Pleno reclamando negociación colectiva. Desde UGT recuerdan que ningún otro sindicato decide su acción sindical y no acusan de deslealtad cuando otros sindicatos se reúnen con el jefe de Policía Local, por ejemplo.