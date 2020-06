VOX critica al Gobierno por hablar de Algeciras al preguntarle por las repatriaciones desde Ceuta

administracion

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta sentencia que “la Administración no ha justificado que en sus funciones" como directores generales "concurran circunstancias específicas que no se correspondan con las asignadas a los funcionarios y hagan conveniente que la misma sea desempeñada por quien no ostenta esa condición [lo son del Estado]”. FeSP-UGT, "satisfecha" pese a que el resto de sus argumentos han sido rechazados.