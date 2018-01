Ali repudia la "manipulación" del MDyC y Cs con el 'caso Emvicesa' y confía en que se esclarezca

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha señalado este miércoles a la luz del informe remitido por la Intervención de la Ciudad al Juzgado en el que se instruye el ‘caso Emvicesa’ negando la existencia de financiación alguna de la Administración autonómica en las 170 VPO que “parece que se están dilucidando cuestiones muy importantes: hay documentación muy importante y esclarecedora sobre que la Comisión Local no era competente para la adjudicación de esa promoción, cuestión que tendrá que dirimirse en sede judicial”.

“Mi posición en todo el tema de Emvicesa está siendo de prudencia y no por no querer hablar sino por sentido de la responsabilidad “, ha contextualizado Ali su postura durante los últimos diez meses que ha pasado como investigado por haber sido miembro de un órgano en el que “se ‘daba cuenta’ del resultado de un Acuerdo Marco Ciudad-Estado, como dice en las actas”.

Esta vez, el diputado ha querido resaltar que desde febrero del año pasado “se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad”.

“Hay que recordarle a la gente que se intenta acusar a un órgano, la Comisión Local de la Vivienda, que no es administrativo, que no tiene esa entidad ni Registro, en el que hay gente de la oposición sin capacidad de decisión, de un delito de prevaricación cuando la normativa indica, por lo visto, que no era el competente para la adjudicación”, ha subrayado.

Según Ali “vamos vislumbrando algunas luces en un procedimiento que en mi caso particular ha supuesto un verdadero daño personal y familiar por el escarnio público y por la manipulación de determinadas formaciones y adversarios políticos, el MDyC y Ciudadanos, que han utilizado la causa única y exclusivamente para desgastar, para ensuciar mi nombre y la labor parlamentaria de Caballas, pero que no han sido responsables ni respetuosos con el proceso judicial”.

A su juicio, ambos partidos “dicen que las casas no se daban bien pero acto seguido se van a visitar a las familias que viven en las 170 VPO, en las 225 VPO, República Argentina, Villajovita, Miramar… Hay gente viviendo ahí, cientos de familias que no son extraterrestres, y no se puede decir tan a la ligera, porque es una tremenda irresponsabilidad, que las viviendas se adjudicaban mal… ¿Qué quieren? ¿Echar a la calle?”.