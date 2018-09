El Día de los Enamorados de 2017 la jueza instructora del 'caso Emvicesa' decidió explotar una operación como no se había visto en Ceuta. Su primer paso fue, a las 8.00 del 14 de febrero del año pasado, disponer la detención del ex gerente de Emvicesa, Antonio López, par lo que se comisionó a nueve policías nacionales, dos adscritos al Grupo I de respuesta contra el crimen organizado con sede en Madrid.

En dos horas y 40 minutos Lópedz fue apresado y se le informó verbalmente de la ristra de presuntos delitos que justificaban su detención: prevaricación, falsedad documentl, malversación de caudales públicos, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Poca broma.

En el momento se le intervino, además de un Porsche (con la factura, 53.261 euros), un Rólex de color plata, un Iphone, un Ipad, 14 pagarés por valor de mil euros cada uno a nombre de un conocido empresario local y una hoja en la tenía anotados varios nombres.

A las 12.30 horas de ese mismo día comenzó un registro de su vivienda en la Urbanización Guadalpín Norte de Marbella. En el quinto cajón del primer armario del domicilio principal aparecieron dos teléfonos Samsung y otro Iphone. Del armario de la entrada se llevó la Policía un pen-drive de 32 GB.

Esta semana, más de un año y medio después, la Policía Nacional ha remitido a la juez un informe sobre los dispositivos informáticos y móviles intervenidos a López, un total de nueve evidencias, que supuestamente pone fin a la instrucción del caso sin aportar novedades sustanciales, según todas las fuentes consultadas y su propio contenido, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com.

Poca chicha, parece, entre otras cosas, porque la Policía liquida en un párrafo breve lo sucedido con los dos elementos potencialmente más interesantes del menú que se remitió a la Unidad Central de Criminalística, el iphone y el ipad que López llevaba encima al ser detenido: "Se encuentran bloqueadas con un código de acceso al terminal, resulta imposible acceder a la información contenida en su interior con las herramientas disponibles en esta sección, actualmente".

La sorpresa que depara el que un código de acceso sea capaz de frenar sin más la acción judicial y policial en un caso con semejante calado, con múltiples ramificaciones de todo tipo, políticas pero también policiales a la luz de las relaciones que ha revelado el sumario, palidece al releer el folio 3.171, con la (no) declaración de López, ya en Ceuta, que se acogió a su derecho a no declarar, agradeció el trato policial recibido y "accedió voluntariamente a la apertur de su iphone [no recordaba el modelo concreto] y el ipad de su propiedad".

"En este acto", refleja el acta, "proporciona la clave de acceso del móvil, que es la misma que lad el PIN y es 6969 y de la tablet (ipad) 6969. Autoriza en este acto a que se entre en todas las carpetas y archivos que se encuentren en ambos terminales".

Ceutaldia.com ha preguntado este viernes si podría haber explicaciones tan simples como que López mintió o se equivocó al facilitar esa clave, si alguien la olvidó o cómo es posible que se diese por frustrado sin más detalles el análisis de sus aparatos informáticos principales. La única respuesta recibida ha remitido a la existencia de un caso judicial abierto (cuya instrucción se cerrará salvo sorpresa la próxima semana con el auto de Procedimiento Abreviado de la jueza) para no dar ninguna aclaración.