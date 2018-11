Carracao, libre de sospecha pero no de crítica: “Por no hacer ni iba a las reuniones de la Comisión de Vivienda”

Carracao queda así libre de sospecha pero no de la crítica de la jueza Raquel Lucini, quien admite que no hay prueba o indicio de haber participado en los hechos investigados “y lo que es peor”, subraya la magistrada, “, por no hacer ni iba a las reuniones de la Comisión Local de vivienda”. Pero Lucini va un poco más allá y desliza que también desconoce “si recibía o no dietas por dicha no asistencia”. En cualquier caso –concluye el auto- “no se le puede imputar ni por acción ni por omisión ningún hecho delictivo, debiendo circunscribir su ausencia a dichas reuniones, más como una responsabilidad política que jurídica”.