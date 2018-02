Doncel dice que las 170 y las 317 VPO se construyeron, pagaron y dieron "bajo el paraguas del Ministerio"

El actual gerente de Emvicesa, Juan Manuel Doncel, parece estar más cerca de las tesis de la defensa de Susana Román y Rabea Mohamed que de las del consejero de Fomento, Néstor García, sobre qué normativa es la aplicable en las promociones de viviendas que centran el 'caso Emvicesa', las de las 170 y las 317 VPO de Loma Colmenar, y qué órgano es/era el competente para decidir sobre sus criterios de adjudicación.

"Llegó una coyuntura económica en la que no era muy viable comprometerse con préstamos para construir viviendas y se fue de la mano del Estado: la Ciudad puso encima de la mesa su necesidad, se habilitaron urbanísticamente y se acondicionaron parcelas para que el Ministerio pudiera llevar a cabo promociones y se llevaron a cabo", ha explicado Doncel este martes en una entrevista en la Cadena COPE, "para dar siempre bajo el paraguas del Ministerio, con sus fondos y bajo las directrices del Plan Estatal de Vivienda en el ámbito de Loma Colmenar se materializaron las 170 y las 317 VPO y ahora se está trabajando para construir otras 90".

El abogado de Román y Mohamed lleva meses aportando documentación al sumario de la macrocausa judicial que explotó hace casi un año con la detención en Marbella de Antonio López para demostrar que su rama política, la que mantiene a las dos ex consejeras, a Ali y a Carracao como investigados no tiene base porque a la Comisión Local de la Vivienda de la que formaban parte “solo se le daba cuenta de la ejecución de los acuerdos tomados por otros y en otro ámbito de regulación normativa”.

Certificado por todas las Administraciones que las 170 y las 317 las pagó el Estado, según su interpretación de las cosas, tanto la propuesta de criterios concretos de selección como la de adjudicación se atribuyó a una Comisión Técnica de Evaluación que posteriormente lo "ponía en conocimiento", nada más, de la Comisión Local. " Ni los criterios de el procedimiento de adjudicación fueron decididos por la Comisión Local, como sí ocurrió con las promocione promovidas con subvención de la Ciudad e incluidas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza de 2006”, ha distinguido la defensa de Román y Mohamed.

La jueza instructora ha rechazado hasta ahora su petición de archivar las investigaciones que pesan sobre ellas pero la Fiscalía, que al principio tampoco entendía ese argumentario, ha pedido que vuelva a declarar una jurídico de Emvicesa para aclarar el tema. Lo hará el próximo lunes, cuando también pasará por el Juzgado la ex gerente de la sociedad y actual consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani.

La Audiencia Provincial aprecia que "en este momento procesal se exige únicamente la verificación de unos indicios provisionales pero con fundamento objetivo en las diligencias practicadas", la posible falta de competencia de la Comisión Local de la Vivienda para decidir sobre la adjudicación de casas construidas exclusivamente con dinero del Estado. A ojos de la Sala se han ido añadiendo "argumentos que, sin ser despreciables, habrán de sopesarse en el momento procesal oportuno" y que, ha advertido al abogado de López, "no tienen por qué ser igual de provechosos para la estrategia de defensa de unos u otros investigados, dado que la explicación que con insistencia se pone de manifiesto sobre la declaración de la señora Román podría incidir sólo en los hechos delictivos que a ella puedan atribuirse y que no han de coincidir en toda su extensión cuantitativa y cualitativa con los que se cargan indiciariamente" al ex gerente.

Néstor García discrepa rotundamente de las tesis de la defensa de la ex consejera: "Cuando yo tuve el protagonismo y el papel de adjudicar las 317 VPO nos remangamos, vimos el procedimiento a seguir asesorados por los técnicos y el protagonismo absoluto fue para la Comisión, que era el órgano que tomaba la decisión final sobre las propuestas que allí se llevaban con el voto de todos los partidos", aseveró hace apenas una semana.