El entorno de López avalará con propiedades su fianza para que no llegue a cumplir un año en la cárcel

caso-emvicesa QUINTO RECURSO

La Policía es una exagerada. Esa es la base del argumentario de la defensa del ex gerente de Emvicesa y ex viceconsejero del Gobierno de Vivas, Antonio López, para lograr su puesta en libertad en el quinto recurso diez meses después de su detención. Una exageración que brilla especialmente en la acusación de formar parte de una red criminal, alega la defensa del ex viceconsejero.