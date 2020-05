Aprendiendo a amar las semillas de cannabis  

Pero hoy queremos enfocarnos en las semillas de cannabis tal y como son. Y la razón por la que deberíamos aprender a amarlas es porque son una comida muy rica en vitaminas, minerales, y proteínas. Estas maravillosas semillas tienen de todo, tanto que han llegado a ser clasificadas como superalimento por expertos de salud y nutrición.

Es fácil conseguir semillas de cannabis online. Lo que ya no es tan fácil es conseguir información sobre éstas, y más si estamos hablando de información nutricional: Estas semillas, aunque han sido usadas como alimento por miles de años, no se habían estudiado a fondo hasta hace poco.

Así que sigue leyendo y entérate de todos los beneficios de comer semillas de cannabis.

Omega 3 y Omega 6

El omega 3 es un tipo de ácido graso muy importante para nuestra salud. Nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmune, combatiendo infecciones y enfermedades. También promueve la buena salud de nuestro corazón y el sistema cardiovascular en general. El único problema es que no es tan fácil conseguirlo en los alimentos.

Contrario a lo que suele creerse, el omega 3 no es exclusivo al aceite de pescado. Es más, es en las semillas donde éste se da más a menudo: Las semillas de chía son las que más omega 3 contienen, seguidas de cerca por nuestras preferidas: Las semillas de cannabis.

Además, contienen una cantidad ideal de omega 6 para acompañar. Y decimos ideal de una manera muy literal: Según muchos estudios llevados a cabo sobre los beneficios del omega 3 se ha descubierto que es necesario consumir omega 6 junto con omega 3. Pero no cualquier cantidad: Tienes que consumir el triple de omega 6 que lo que consumes de omega 3. No, no hace falta que saques la calculadora: Las semillas de cannabis tienen exactamente esa relación de cantidades.

Además contienen otro ácido graso muy especial, el ácido gama-linolénico. Este ácido graso nos ayuda a regular los niveles hormonales, y es muy raro conseguir tanto en un solo alimento, por lo que es muy valioso. Suele ser recetado para el acné y otros desórdenes hormonales.

Fibra

Luego está la fibra. No hemos de subestimar la fibra: Esta nos puede ayudar a prevenir un sin fin de enfermedades, cardiovasculares en su mayoría, que de otra manera sufriríamos con el tiempo.

Existen dos tipos de fibra, a saber: La fibra soluble y, obviamente, la fibra insoluble.

La fibra soluble es muy fácil de digerir. Nos ayuda a evacuar con mucho más facilidad, además de mantenernos más hidratados. Previene las hemorroides, el estreñimiento, y otras condiciones afines. Es un tipo de fibra muy importante en nuestra dieta.

El segundo tipo, la fibra insoluble, es mucho más compleja en cómo funciona. Esta tarda bastante más en ser digerida, liberando glucosa lentamente -precisamente por esto combate y previene la diabetes- y formando una capa gelatinosa en nuestro estómago. Esta sustancia incolora se adhiere a las paredes de nuestro estómago: Es aquí cuando las bacterias de nuestro estómago, que son un elemento clave para nuestra salud, se alimentan de esta fibra.

La fibra insoluble es muy importante para nuestra salud y actúa también como probiótico, por lo que es muy importante que consumas fibra insoluble al menos una vez por día.

Proteína

Buenas noticias para los vegetarianos y los veganos: Las semillas de marihuana aportan muchísima proteína por cada ración. Para ser exactos, cada ración de 45 gramos de semillas aporta casi 10 gramos de proteína. Impresionante para ser un único tipo de semilla.

No solo es la cantidad lo que debe ser notado, sino la calidad de esta proteína. Para que una proteína sea calificada como “completa” y por ende igual de buena que el huevo o la carne, esta ha de tener los nueve aminoácidos esenciales. Hasta ahora, solo la quinoa era capaz de llamarse una proteína vegetal completa. Pero ahora sabemos que las semillas de cannabis son la proteína vegetal más completa que existe, incluso por encima del tofu, el seitán, etc.

Vitaminas y minerales

Último pero igual de importante es el contenido de vitaminas y minerales de estas semillas. Es posible que te sientas un poco sorprendido al enterarte de que estas semillas contienen un montón de vitaminas: Vitamia A, E y C además de Beta Caroteno y casi todas las de la familia B: riboflavina, tiamina, niacina, vitamina b12, y otras más.

Pero es en el ámbito de los minerales donde verdaderamente sobresalen estas semillas: Una ración de 45 gramos tiene más de la mitad de nuestro requerimiento diario de magnesio, y una buena parte del requerimiento diario de hierro, un mineral valioso para aquellos que sufren de anemia.

No esperes más y ve a la tienda online de Sensoryseeds para comprar este superalimento.