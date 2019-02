Antonio Orozco le regala a Ceuta una promoción turística en redes sociales de 2 millones de impactos

Antonio Orozco ha sacado hueco, al fin, este domingo para atender a sus fans locales a través de los medios de comunicación, tras recoger el cariño del público la noche del viernes y la del sábado sobre las tablas del Revellín y poco antes de cerrar su parada en Ceuta con el tercer concierto de este domingo. Orozco ha sacado tiempo, también, para hacer turismo en Ceuta y colgar en sus canales de redes sociales su experiencia, declarándose enamorado de la ciudad y recomendando su visita en publicaciones que son una auténtica promoción turística de la ciudad, un regalo, de más de 2 millones de impactos, según su productora. Impactos en positivo sobre las bondades de la ciudad. Una promoción que el artista ha hecho de corazón y por puro instinto, o embelesamiento ante las vistas que iba encontrando, grauita, y que ya tiene mucho más álcance que el vídeo promocional de la ciudad encargado a José Mercé y que costó 100.000 euros.

En su encuentro con los medios Orozco ha insistido en que estar en Ceuta es “sentirse abrazado” y en que “Ceuta es majestuosidad en estado puro. Inevitable. No dejes que te lo cuente nadie, ven a verlo”, que es el texto con el que ha acompañado uno de los vídeos con vistas de su recorrido por la ciudad que ha colgado en las redes sociales, desde Facebook a Instagram o Twitter .

En la parte artística Orozco se ha mostrado estresado, “viviendo el día de la marmota” con una gira, la de ‘Único’, que surgió “como una burbuja” a raíz de la crisis que también golpeó al cantante en 2007 y que para esta “segunda temporada” tiene previstas casi 130 paradas. Noches de concierto, repitiendo en varias ciudades y agotando entradas en tiempo récord, que compaginará con las grabaciones del programa de Antena 3 ‘La Voz’, lo que no le dejará ni un solo día sin compromisos profesionales hasta finales de julio.

Para entonces, ha confesado le ha prometido a su hijo que se dedicarán tiempo para “reconfortar sus corazones” y que viajarán juntos, luego sólo aspira a “estar en casa”.

Para superar ese estrés y ese “día de la marmota”, Orozco reconoce que se salva improvisando de ahí que cada día sea ‘Único’, “porque nunca se improvisa igual”. Esa es precisamente parte de la magia del espectáculo que está cosechando muy buenas críticas y el aplauso generalizado del público, que cada día, cada show sucede distinto, en parte porque el artista mezcla un poco de todo, más allá de la música, poesía, prosa, o como el sábado una llamada a su hijo, porque “la gestión del tiempo es lo que más me preocupa últimamente porque no lo tengo”. Y esa falta de tiempo le llevó a encontrar el hueco para hablar con su hijo en pleno directo. Una improvisación con la que pretende hacer que cada noche de esas casi 130 sea única y diferente, de ahí que incluso pida a los fans que no cuenten lo que pasa en el espectáculo, usando la etiqueta #GuárdameElSecreto.

El artista ha aprovechado su estancia en Ceuta para prestarse a unas fotografías para el ya tradicional calendario de la Asociación Síndrome de Down.