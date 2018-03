Autorizan otro chiringuito permanente en La Ribera a más de 25 metros de los elementos protegidos

La Comisión de Patrimonio dio su visto bueno a la colocación de una instalación permanente por parte del 'Spoon', el chiringuito ubicado en la playa de La Ribera en el extremo más cercano a las instalaciones del Club Natación Caballa, siempre y cuando reciba también la autorización de Fomento y la estructura no se ubique en ningún caso a menos de 25 metros de ninguno de los elementos protegidos del entorno.

Actualmente ya existe otro chiringuito permanente en el centro de la misma playa y otro en la de El Chorrillo.

Igualmente se ha dado luz verde al acondicionamiento de un “gran” espacio actualmente vacío en el Revellín de San Pablo que servirá de almacén de elementos arqueológicos como, por ejemplo, los que se extraigan del solar donde se piensa acometer una promoción inmobiliaria en la calle Fructuoso Miaja, donde no habrá, en principio, conservación in situ salvo que aparezcan “elementos arquitectónicos”, algo que no ha sucedido hasta ahora.

El consejero de Cultura, Javier Celaya, también ha encontrado "receptividad" por parte de los representantes de la Comandancia General para seguir elaborando el proyecto encargado a Pedro Orozco para hacer visitable de forma "controlada" y "no masiva" la Cueva-Abrigo de Benzú.

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Ceuta es un órgano colegiado de carácter consultivo que tiene entre sus funciones "informar preceptivamente y con carácter previo a su concesión aquellas licencias de obras que afecten a zonas o inmuebles protegidos así como cualquier otra intervención que considere oportuna" y "asesorar a los órganos de gobierno sobre cualquier aspecto relacionado con la protección, conservación, investigación y difusión" del mismo, entre otras.