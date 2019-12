El Ballet de Moscú vuelve a Ceuta por Navidad

El Ballet de Moscú vuelve a Ceuta en su gira de invierno para presentar una vez más un gran clásico de la danza: El Cascanueces.El Cascanueces se podrá ver en el Auditorio Teatro Revellín el 8 de diciembre a las 19h. Las entradas ya están disponibles en wwww.factoriacultural.com , además, con la intención de continuar acercando la danza al mayor número de público posible, también se ofrece un precio reducido especial de 25€ para grupos.

La visita del Ballet de Moscú y la representación del Cascanueces, el ballet más representado por estas fechas en teatros de todo el mundo, se ha convertido ya en todo un clásico. Desde hace treinta años el Ballet de Moscú ha tenido el empeño de hacer llegar la danza clásica a todos los rincones, y hacerla lo más accesible posible. No hay nada que nos alegre más a la compañía que cuando alguien acude por primera vez a un espectáculo de danza y dice que va a repetir. El Cascanueces cuenta con la música insuperable del compositor más admirado de música para ballets: el gran Tchaikovsky. Es una obra llena de fantasía; los protagonistas Clara y el Cascanueces nos transportan a un cuento fantástico lleno de aventuras y nos deleitan con danzas sublimes gracias a la coreografía original de Marius Petipá y Lev Ivanov. La combinación de calidad, compromiso, y pasión con y por el mundo del Ballet hace que los artistas del Ballet de Moscú cautiven al público, exhibiendo una gran emotividad y la técnica más depurada de la escuela rusa.

En palabras de su director y fundador, Timur Fayziev “La vida de un bailarín exige un compromiso total. Los ensayos son diarios y muchas horas, se tiene que llevar una vida espartana, dedicada a mejorar la técnica, controlando las horas de sueño y de descanso y, naturalmente, cuidar mucho la alimentación. Pero cuando se está enamorado de la danza todo esto no supone un sacrificio, más bien al contrario. La compañía se convierte en tu familia, pasas todo el tiempo con ellos, y la profesión es tan absorbente que te deja poco o ningún espacio para otras cosas”.

Un ballet fundado hace 30 años

El bailarín y coreógrafo ruso Timur Fayziev fundó la compañía del Ballet de Moscú en 1989, formado por algunos de los más destacados bailarines y coreógrafos de los ballets rusos como el Bolshoi o el Stanislavsky. El Ballet de Moscú fue elegido por el genial Rudolf Nureyev el1991 para su última gira por Europa. Hoy en día es una de las compañías más importantes y más internacionales de su país, habiendo hecho más de 60 giras en todo el mundo: Japón, China, Taiwán, Italia, Suiza, Inglaterra, España, etc.

El Ballet de Moscú cuenta con un repertorio extenso donde destacan títulos como ‘El Lago de los Cisnes’, ‘El Cascanueces’, ‘La Bella Durmiente’, ‘El Sueño de una Noche de Verano’ y sus últimas producciones: ‘Carmen’, ‘Don Quijote’ y ‘Romeo yJulieta’.

La Compañía trae en esta ocasión un gran número de bailarines jóvenes, promesas de la danza rusa, encabezados por los grandes Olena Antsupova y Aleksandr Petrichenko. Tal como apunta Fayziev “buscamos artistas completos, con una técnica excelente y con capacidad para meterse dentro del personaje y conmover al espectador. La técnica por sí sola no sirve”.