Carlos Méndez, el cantautor que no renuncia al rock y al jazz

La Coctelera trae a Ceuta el concierto del cantautor panameño Carlos Méndez, de gira por España, que pertenece a la nueva generación de músicos jóvenes que inspirados en la música tradicional hacen nueva música donde se encuentran el jazz, la cumbia, rock, el calipso, el pop o son caribeño y siempre cantado en español.

El concierto se realizará en La Sala este próximo viernes 13 de julio a la 21:30 horas. Las entradas se pueden adquirir en venta anticipada por 6 € en www.ticketea.com/entradas-concierto-carlos-mendez-en-ceuta, o 9 € en la taquilla.

Méndez es ya considerado una de las voces de su generación, un cantautor que no se ciñe a los cánones estipulados y no renuncia no solo a los sonidos de su tierra, del rock al calipso, sino tampoco a los sonidos contemporáneos del jazz o el rock. Méndez es heredero confeso de los chilenos Violeta Parra y Victor Jara, los argentinos Luis Alberto Spinetta y Soda Stereo, el uruguayo Jorge Drexler y en el caribe los cubanos Silvio Rodriguez y Benny Moré, el panameño Rubén Blades y de un larguísimo etcétera de músicos geniales, pero también reconoce su deuda con Jimi Hendrix, Led Zeppelin, los Beatles, Miles David, Bill Evans, Charles Mingus o Keith Jarret, un género el jazz con el que el cantautor confiesa a la prensa de su país, tiene una deuda pendiente.

Carlos Méndez pertenece a esta generación de músicos que se nutren del rock, el calipso, el jazz, la cumbia, el pop o el son caribeño y del que Rubén Blades ha dicho "es un joven músico panameño, de gran talento e ilimitadas posibilidades".

Su segundo disco, "Mar", lo produjo igualmente Tweety Gónzalez y grabado en Ciudad de Panamá donde versiona "Los entierros" del maestro Cheo Feliciano y durante su gira comparte escenario con gente como Calamaro, John Medeski, Esperanza Spalding, Calle 13 o Aterciopelados.

Ahora, la Asociación Cultural La Coctelera trae a Ceuta a Carlos Méndez, que presenta su tercer disco "AYAYAY" para cuya grabación contó con la colaboración de músicos como Andrea Echeverri de Aterciopelados o Eblis Álvarez de los Pirañas y la producción de Héctor Castillo quien realizó discos para David Bowie, Bjork, Beck, Lou Reed o Rogert Waters entre otros.