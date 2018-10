Un cartel de lujo para celebrar 24 años de jazz en Ceuta

El primero de los conciertos llegará el sábado 10 de noviembre, con CMS Trío, un combo español de renombre internacional formado por el contrabajista Javier Colina, el baterísta Marc Miralta y el saxofonista Perico Sambeat. "Un concierto largo tiempo deseado", reconocen desde La Coctelera.

El viernes día 16 tendremos en Ceuta a la banda británica Hammal Hans con su jazz de nueva factura tan de moda en Europa y cerrará el cartel el sábado 17 de noviembre el cantante y compositor londinense Tony Momrelle, uno de los músicos más importantes de la escena del rhythm and blues y soul internacional, que ha colaborado con gente de la talla de Sir Elton John, Take That, Whitney Houston o más recientemente Sade.

Los conciertos serán en el Treatro Auditorio del Revellín a las 21:30 h. y las entradas tendrán un precio único de 10 euros, y ya se encuentran a la venta electrónica en notikumi.com.