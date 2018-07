Ciudadanos acusa a Cultura de dejar "bajo mínimos" la actividad del Auditorio del Revellín

El Gobierno, señalan desde Ciudadanos, "no es capaz de ofertar una programación cultural a la altura del coste del teatro y de su elevado mantenimiento", lamentan. El Teatro Auditorio del Revellín, recuerdan, ha supuesto un coste para la Ciudad de prácticamente cincuenta millones de euros. Su mantenimiento, 35.000 euros mensuales. "Hasta junio ha sido utilizado por sólo seis compañías teatrales foráneas con sus montajes escénicos, una presentación nacional del nuevo disco de una conocida cantante local y un par de orquestas. Si Uds. comprueban la programación de este teatro hasta fin de año, sorprende y entristece que, a partir de julio, esté completamente en blanco. En un teatro de esta categoría, no hay nada programado. Todo se deja a la improvisación y a las circunstancias", comparan, señalando que en .los presupuestos de la ciudad no hay siquiera una partida específica para programar actividades culturales en el Teatro del Revellín.

"El pasado 11 de junio propusimos desde Ciudadanos que se recogiera la señal que emitía el Teatro Real de Madrid con motivo de la celebración de su 200 aniversario ofreciendo en alta calidad ayer sábado a las 21’30 la ópera “Lucia de Lammemor”. Aún siendo gratis y un acontecimiento cultural de primera línea, la Consejería de Cultura no ha prestado ningún interés a nuestra propuesta. Hoy, la prensa nacional habla de “Locura en el Teatro Real”, en una noche de delirio en la que hubo hasta un bis", suspiran, comparabndo la implicación de otras ciudades, incluso más pequeñas que Ceuta: "Esta ópera ha sido retrasmitida a más de 130 puntos de toda España, desde Vélez-Málaga a Lugo, Olivenza, Elda, o Logroño y Lepe. Ceuta, pudiendo, no está en esta lista", mientras la Consejería ha delegado el grueso de la actividad cultural en las diferentes asociaciones, escuelas, grupos teatrales, bandas musicales, etc. de la ciudad.