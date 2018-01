Cultura abre el plazo para solicitar puesto en el próximo mercado artesanal del 11 de febrero

La Consejería de Educación y Cultura mantendrá abierto hasta el próximo 2 de febrero el plazo de presentación de solicitudes para la próxima edición del mercado de artesanía, que se celebrará el domingo 11 de febrero en la plaza Nelson Mandela de 11.00 a 20.00 horas.

Podrán participar en este mercado, que tiene por objetivo mostrar la labor de los artesanos y la venta de artículos exclusivamente de realización manual, aquellos que residan en Ceuta, ya sea a título individual o como asociación, que estén relacionados con el mundo del arte (cuadros, esculturas, modelado en barro, figuras decorativas, bodegones...) y del textil, el cuero y el calzado; especialistas en otros productos de artesanía (repujado en estaño, talla en madera, policromado, pan de oro…); artesanos de complementos (pulseras, joyas, brazaletes, anillos, cinturones…), de juguetes de madera y de productos para el hogar (velas, decoración...).

Queda fuera de este mercado la venta de cualquier objeto que no haya sido fabricado de forma artesanal o hecho a mano, así como alimentos o bebidas de cualquier tipo. Serán rechazados aquellos productos no fabricados artesanalmente cuyo origen pueda demostrarse que no exista en comercios al mayor o páginas de venta.

La Consejería de Educación y Cultura proporcionará el espacio público -Plaza de Nelson Mandela- y medios materiales (sombrillas, mesas y sillas) a cada participante, que deberá hacerse cargo de su montaje y recogida, que de no hacerse al término de la jornada será motivo de la suspensión de la actividad y no podrá tomar parte en las siguientes ediciones, que Cultura ha programado para los días 4 de marzo, 8 de abril y 13 de mayo.

Quienes quieran formar parte del mercado deberán formalizar la correspondiente solicitud, disponible en las dependencias del Negociado de Cultura, que están en el edificio anexo al Teatro Auditorio del Revellín, en la calle de Ingenieros, y accesible también desde la web de la Ciudad. Las solicitudes se atenderán por orden de entrada en el Registro General de la Ciudad hasta completar las mesas.

Ese impreso habrá de ir dirigido al consejero de Educación y Cultura, tendrá que incluir de forma clara el nombre, móvil y dirección de correo electrónico e irá acompañado de una fotocopia del DNI de la persona responsable del puesto.

Se ha establecido una tasa de 16,80 euros por mesa concedida –la superficie de una es de 1,35 m2. y el máximo al que se puede optar es de 3 de las 40 mesas disponibles para todo el mercado-. En caso de recibir más solicitudes que puestos, Cultura las distribuirá de acuerdo con la fecha de entrega de la solicitud. Esa entrega se hará, junto con el resto de la documentación, en el Registro General de la Ciudad en horario de 9.00 a 13.00.