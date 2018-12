Doble cita con Antonio Orozco en Ceuta

El cantautor catalán Antonio Orozco tiene una doble cita con sus fans en Ceuta el próximo mes de febrero. Serán los días 12 y 2 de febrero dentro de la gira ‘Único’.

“Único” no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, “Único” eres tú, “Único” no es ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida”, desgrana Orozco.

Antonio José Orozco Ferrón, conocido por todos por Antonio Orozco, es un cantante y compositor español. Desde su comienzo en el año 2000, con su primer disco Un reloj y una vela, ha vendido más de 1 millón copias a nivel nacional.

Desde su niñez con sus primeras influencias, pasando por su adolescencia intentando hacerse sitio en el mundillo, este cantante, originario de Hospitalet de Llobregat, ha luchado por llegar con todo su corazón a su público.

Admirado por sus compañeros ha protagonizado increíbles y conocidos duetos con Lucie Silvas What You’re Made Of, con Malú Devuélveme la vida y con Luis Fonsi Ya lo sabes.

Entre muchos de sus éxitos y experiencias cuenta con un disco de oro conseguido en menos de 24 horas, gracias a su álbum Dos Orillas. Recientemente ha aumentado, todavía más, su popularidad participando como coach en el programa “La Voz” de Telecinco.

En la actualidad es considerado uno de los artistas más brillantes y con más talento del panorama musical en nuestro país. Se encuentra en un momento clave de su carrera. Su capacidad artística y la sensibilidad que le caracteriza a la hora de elegir sus temas, le convierten en el músico de mayor proyección internacional.

Fe de erratas: en una primera edición se aseguraba por error que Orozco es gaditano, cuando nació en Barcelona.