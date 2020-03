Gerard, al filo de la expulsión en OT

Gerard vivió anoche una nueva noche amarga en Operación Triunfo, que ya ha superado el ecuador del concurso.El ceutí es, junto a Jesús, uno de los nominados de la noche y vivirá al filo el resto e la semana en la Academia. Anaju se convertía en la favorita del público de esta semana, pero al no tener inmunidad, como sí le sucedió la pasada semana a Gerard, no se ha librado de la nominación. Junto a ella, Gérard, Jesús y Flavio se han convertido en los cuatro propuestos, pero Noemí Galera, directora de la Academia salvaba a Anaju. Después de este momento, los compañeros con sus votos decidían salvar a Flavio, convirtiendo a Gérard y Jesús en los nominados de la semana, quienes deberán brillar para no abandonar la academia en la octava gala