Literatura en red para el Día del Libro

Hoy es San Jorge, San Jordi, el día en que conmemoramos las muertes de Shakespeare y Cervantes , la fecha que celebramos regalando flores y libros. Pero, hoy, 23 de abril, no es como otros 23 de abril, hoy no será ese el día en que los libros toman la calle. Hoy, como todos, los libros se quedan en casa, pero no por eso dejamos de leer. Y si ya leyó todo lo que guarda en sus estanterías, eche un vistazo ala red. No se quede sin leer en el Día del Libro.

🔴📖🗣 Me gusta leer programació especial por San Jorge

https://www.megustaleer.com/

🔴📖🗣 Programación especial de Planeta por San Jorge

https://bit.ly/2xR6H2o

🔴📖🗣 El Círculo de Bellas Artes nos trae una nueva edición de la lectura de El Quijote https://www.circulobellasartes.com/humanidades/lectura-continuada-quijote-2/

🔴📖🗣La editorial Roca también se vuelca en una «fiesta virtual» a partir de las 12 de la mañana

https://www.instagram.com/rocaeditorial/

🔴📖🗣 El Corte Inglés ha organizado una tertulia sobre #LibrosEclipsados vía Zoom o Facebook Live

https://www.facebook.com/elcorteingles

🔴📖🗣 El Librario Fest, un festival en el que los periodista de El Diario compartirán lecturas, recomendaciones, curiosidades, títulos imprescindibles y bibliotecas personales con autores y autoras.