El Mercado Artesanal volverá a la Manzana del Revellín el 4 de noviembre

La Consejería de Educación y Cultura ha programado para el domingo día 4 de noviembre una nueva edición del mercado artesanal en la Plaza Nelson Mandela, que estará abierto en horario ininterrumpido entre las 11.00 y las 20.00 horas. De esta forma, se reinicia esta actividad, que fue interrumpida durante los meses de verano. El objeto de este mercado es mostrar el trabajo artesanal y su venta, realizada exclusivamente por sus creadores, un domingo al mes.

Los artesanos interesados en participar pueden formalizar su inscripción a partir de este lunes y hasta el viernes día 26. La Consejería recuerda que las solicitudes se atenderán por orden de llegada, hasta completar el número de mesas disponibles (35).

La hoja de inscripción y bases de participación están en la web de la Ciudad y en las dependencias del Negociado de Cultura, en la calle Ingenieros, s/n - edificio anexo al Teatro Auditorio Revellín .Ese impreso habrá de ir dirigido al consejero de Educación y Cultura, tendrá que incluir de forma clara el nombre, móvil y dirección de correo electrónico e irá acompañado de una fotocopia del DNI de la persona responsable del puesto.

Se ha establecido una tasa de 17 euros por mesa concedida –la superficie de una es de 1,35 m2. y el máximo al que se puede optar es de 3 mesas por solicitante, que podrá hacerlo a título individual o como asociación. Cultura proporcionará el espacio público y los medios materiales –parasoles, mesas y sillas-, quedando a cargo de los participantes tanto el montaje como la recogida.

Todos los productos que se exhibirán para su venta están hecho a mano y son de realización artesanal, como complementos textiles o de cuero, corcho, estampaciones de tela, artículos de decoración elaborados en resina, madera o cerámica, bisutería y joyería, calzado, cuadros, jabones, velas, papelería, complementos de vestir, ilustraciones, y carpintería decorativa entre otros artículos. No se venderán productos alimenticios y serán rechazados cualquier objeto que no haya sido fabricado de forma artesanal o hecho a mano y aquellos que se vendan en comercios o en plataformas on line.