Molière, según la casa de Ceuta en Granada  

cultura VUELVEN A CEUTA 50 AÑOS DESPUÉS

En 1964, ‘Twist and shout’ lideraba las ventas en España, pero no eran los Beatles quienes ocupaban el pódium de los singles. Los cuatro de Liverpool debían conformarse con el segundo puesto, el primero lo ocuparon durante una semana unos ceutíes: The Brisks. Más de medio siglo después, José García León, recuerda aquellos maravillosos años con Ceuta al Día.