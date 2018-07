Morat, la banda colombiana que a usted ni le suena pero que vuelve locos a sus hijos, esta noche en las Murallas

Por qué seguimos jugando a las cartas? / Sabiendo que tienes un as bajo la manga / Y ¿por qué vivimos bailando éste tango? / Si me caigo del piso sin poder acabarlo / Eres mi nuevo vicio… Es el estribillo de ‘Mi nuevo vicio’, la canción que puso en órbita a Morat, una banda adolescente de Bogotá, que de tocar en el restaurante vegano de la madre de un amigo se vieron de gira con poaulina Rubio que convirtió en un hit global una canción que compusieron media en la prueba que les hizo su primer productor, Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee).

Su ascenso a la fama global es reciente, en 2015, pero todo es meteórico en esta banda con una media de edad de 22 años pero que llevan juntos desde que tenían cinco añitos. Hoy son la banda que escuchan sus hijos (sobre todo sus hijas) en su habitación y su repertorio atraviesa todas las etapas del amor romántico, desde la ilusión del primer enamoramiento en “Mi nuevo vicio” a la superación de la ruptura en “Ya no estás tú”. No habrá adolescente que no se vea reflejado en al menos media docena de canciones.

Son, a primera vista, una boy band de cuatro ‘fresas’, como dicen los mexicanos, Simón Vargas Morales, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas Morales, Juan Pablo Isaza, Alejandro Posada, pero su sonido es una bocanada de aire fresco en el panorama pop adolescente anglosajón. Su música está impregnada de raíz colombiana, con el necesario tamiz global y presumen de cierta intelectualidad latinoamericana: “Las letras son estudiadas y trabajadas, con alusiones a García Márquez y a Neruda. El libreto del álbum viene con “instrucciones de uso” -a lo Cortázar- y poemas del cuarteto -, “son canciones que no salieron”.