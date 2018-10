Mujer, negra y lesbiana: cuando sobran razones para escapar de África

Danielle Nicole Mboume nació en Camerún y vive en Madrid; “pero siempre digo que soy de Ceuta”, puntualiza. Esta fue la ciudad que la acogió “y el recibimiento fue inolvidable”. Atrás dejaba un infierno que hoy cuenta en un libro, ‘La única experiencia’ en el que narra un viaje de casi tres años que comenzó cuando tenía solo 16 años y en el que atravesó 11 de los 54 países de África cargando con cinco estigmas mortales en este continente: mujer, negra, africana, lesbiana e inmigrante.

Mboume atravesó 11 países africanos desde Camerún hasta Ceuta “y en ninguno de esos países la homosexualidad es bien recibida”. En su país, Camerún, la homosexualidad es un delito y la violencia homófoba alcanza niveles que cuesta explicar. “El Estado nos condena y la sociedad nos criminaliza”, lamenta, “África no es lugar para homosexuales”, resume, ella misma no emigró solo por una vida mejor. “Me vi obligada a escapar de mi país para buscar un futuro en un lugar seguro”, explica. Y no solo por tu orientación sexual, apunta, matrimonios forzados, mutilación genital o simplemente por ser activista.

Hoy Danielle Nicole Mboume habla español con fluidez, ha obtenido el título de integración social y trabaja para Cepaim y Cruz Roja, es feliz en España, donde por fin sabe lo que es vivir en libertad. Pero sigue recordando Ceuta con cariño, por eso, cuando quiso hacer lo que en Camerún es un sueño imposible, casarse con su chica, decidieron hacerlo en la ciudad autónoma. En 2012, Danielle e Ingrid contrajeron matrimonio en Ceuta.

“Ahora es mi turno de contribuir”, argumenta. Ante ella, la sala de usos múltiples de la Biblioteca abarrotada es cucha en un emocionado silencio, solo roto por los suspiros de quienes ya no aguantaban más las lágrimas. ‘La única esperanza’ no es solo un testimonio, el primero que escribe una mujer inmigrante que llegara a nuestras cosas en patera, es también una experiencia útil, una herramienta, para que quienes emprendan ese viaje, especialmente las mujeres, sepan que les espera un infierno.