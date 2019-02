El primer single de los ceutíes The New System ya suena en más de 30 plataformas digitales

El primer single de los ceutíes The New System, ganadores del certamen Ceuta Suena, está ya disponible en todas las plataformas digitales de música. ‘Delayed’ es la canción elegida a modo de single para dar el salto a las principales plataformas digitales de música, como Spotify, Deezer, iTunes, Google, etc.

Más de 30 plataformas en las que podrá escucharse el single de adelanto del que será el primer trabajo discográfico de The New System bajo el título ‘Back in Time’ y que ya está casi listo para ver la luz.

Los ganadores del certamen Ceuta Suena 2017 de la Casa de la Juventud y la Asociación Música Cruda, José María, Miguel Ángel, Gonzalo y Gèrard, The New System, llevan un año vertiginoso en el que han grabado su primer disco y han salido de gira. Un aprendizaje que continúa en este 2019 con la publicación de su primer trabajo discográfico.