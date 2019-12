El Teatro del Revellín acogerá este jueves el concierto de Navidad del Conservatorio

La Consejería de Educación y Cultura ha programado para este jueves el tradicional Concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz, que se desarrollará desde las 19.00 horas en el Teatro Auditorio del Revellín. El acceso al concierto, ofrecido por los alumnos de la institución, es libre hasta completar aforo, no siendo necesario recoger entrada o invitación.

El concierto se abrirá con el villancico The first Noel. Le seguirá Joy to the world de Händel, interpretado por la Orquesta de Cuerda y Viento de 3º y 4º de enseñanza elemental, el coro del Aula Musical de Adultos y el del 80º aniversario. Todos ellos bajo la batuta de Eunice Blanco y acompañados al piano por Javier Marfil.

El alumnado de Colectiva de Cuerda de 2º de enseñanza elemental será protagonista en el siguiente tramo del concierto con la interpretación de varias composiciones de Anderson, incluyendo The old woman old the Peddler, acompañados al contrabajo por Pablo Romero. Tras él será el turno de dos villancicos populares a cargo de los alumnos de Guitarra Colectiva de 1º y 2º de enseñanza elemental junto al estudiante de saxofón, Manuel Matoso.

Los alumnos de Viento Colectiva de 3º y 4º de elemental serán los encargados de interpretar Silent Night de Gruber. Le seguirá el estudiante de piano, Gonzalo Hurtado de Mendoza con el villancio popular La pastora Catalina, y el alumnado de Coro 1º y 2º de enseñanza profesional que, junto al piano de Javier Marfil, entonará Blue Christimas de Hayes y Johnson.

El tradicional Noche de paz será interpretado dos veces en el concierto. La segunda de ellas, con el piano de Irene Molina. Por su parte, el alumnado de Conjunto de Guitarra participará con The entertainer de Joplin.

La recta final del concierto estará a cargo del alumnado de Conjunto de Saxofones, que interpretará Wassermusik-Alla Hornipipe de Händel. A continuación, Canción de Cuna Op. 67 n.º 2 de Mendelssohn, interpretado por la alumna de Piano Adriana Asencio, y Sleigh Ride de Mozart. El broche final del concierto lo pondrá la Orquesta Profesional del Conservatorio, dirigida por Germán Bonitch y junto a la voz de Ana Laz, que interpretará Gesu Bambino de Pietro Yon.