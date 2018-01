The Brisks, pioneros del pop en Ceuta vuelven a escena medio siglo después

Son sin duda la banda más importante surgida en Ceuta en los primeros años 60, la única con hueco en la historia del rock español. The Brisks, Juan Pozo Herrera, José García León, Antonio Morales, Julio Rey y Jesús Zurita (al que después sustituirían Arturo, Julián Granados y Teddy Ruster) fueron pioneros del rock, el pop y el soul en Ceuta y ahora, medio siglo después, vuelven a subir a un escenario para dar una lección de vida y rock and roll. Será este sábado 27 subirán al escenario de La Sala (23.00 horas)de la mano de la asociación ‘Música Cruda’ para demostrar por qué son una leyenda viva de la música en Ceuta.

Las entradas están ya a la venta por 7 euros en anticipada y para socios de ‘Música Cruda’ y 10 euros en La Sala y notikumi.es.

Empezaron en las fiestas estudiantiles en la ciudad, tocaron por toda España, Portugal, Marruecos, giraron por locales míticos como el Star Club de Hamburgo; fueron una de las primera bandas en granar temas de los Beatles en castellano, tocaron con Rocío Durcal, Concha Velasco, Raphael o Los · Sudamericanos; sonaban en Radio 3, telonearon a Charles Mingus…

Más de una década en ruta que acabó, aparentemente, en los años 70, dando lugar a otros proyectos personales de los componentes de The Brisks, también conocidos como The Brisks Boys. Pero a finales de los 90 pudieron más las ganas de música y el grupo volvió a escena, con dos componentes originales, José García y Julio Rey, y con un giro hacia el flamenco rock.

Desde entonces, The Brisks han grabado dos nuevos discos para la colección ‘Historia de la música pop española’ y en 2002 el grupo valenciano Los 5 Ibéricos versionearon dos temas de The Brisks en homenaje a la banda caballa. En 2003, el sello Belter reeditó parte del repertorio de la banda en D para coleccionistas.

Adiós a Julio Rey

Parte de la historia de The Brisks se fue el 9 de mayo de 2004 con la muerte de Julio Rey. El 11 de diciembre de aquel año la banda dio su concierto más emotivo en homenaje a Julio en el que fue el local habitual de las actuaciones de The Brisks, La Fuente, en Fuengirola.

The Brisks dejaron once EP’s, tres singles de cuatro canciones con Belter, así como una decena de discos y recopilaciones, amén de muchas participaciones en discos de homenaje al sonido de los pioneros del pop en España, porque The Brisks.