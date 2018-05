The New System, ganadores del Ceuta Suena, invitados especiales de CreaMurcia 2018

The New System, ganadores del certamen Ceuta Suena 2017, lo que les valió la grabación de primer disco, harán un pequeño alto en el trabajo de composición en su local de ensayo para estrenarse en la carretera. The New System ponen rumbo al concurso CreaMurcia 2018, donde actuarán como banda invitada este próximo jueves en el garaje Beat de la capital murciana en la primera semifinal del XXVI certamen municipal de creación artística..

CreaMurcia 2018, un certamen musical que busca el talento, “el que no se encuentra a primera vista”, en una región que se ha convertido en los últimos años en una excelente cantera musical, colabora con el certamen Ceuta Suena gestado por la Casa de la Juventud de Ceuta y la A.C. Música Cruda con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambos concursos tiene un fin común, el apoyo, el fomento y la promoción de artistas locales que, ahora además, quieren que puedan ampliar sus fronteras. En esta sentido, Música Cruda y el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia acordaron un intercambio en las recientes jornadas profesionales de Murcia LIVE, para iniciar este intercambios de jóvenes promesas de la música. Los ceutíes The New System serán los primeros en actuar, este mismo fin de semana en Murcia, mientras que el ganador o los ganadores del CreaMurcia 2018 visitarán la ciudad autónoma entre septiembre y noviembre, en una fecha aún por determinar

The New System se encuentran ahora inmersos en la composición del que será su primer disco, para el que ya tienen reservados los estudios del afamado productor Paco Loco a principios de septiembre. Un duro camino en el que un ‘bolo’ como el de Murcia servirá para para oxigenar y refrescar ideas creativas y, sobre todo, para tomar el pulso a sus composiciones propias y observar las reacciones del público ante las canciones que pronto formarán parte de su primer disco. The New System son Gèrard Rodríguez García, voz, guitarra y piano; José María Muñoz Cubo, guitarra; Gonzalo Blanch Domínguez, bajo y coros; y Miguel Ángel Muñoz Cubo a la batería.