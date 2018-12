The New System vuelven al escenario en el que ganaron el Ceuta Suena para presentar su primer disco

Tras un año de trabajo, los ceutíes The New System, ganadores del Ceuta Suena 2017, tienen ya listo su primer disco. Once canciones grabadas en los estudios de Paco Loco y masterizado por Mario G. Alberni bajo el título ‘Back in Time’, que demuestra que la juventud no está en absoluto reñida con la calidad, más bien lo contrario. Un primer trabajo discográfico que The New System quieren poner a prueba ante su público, en casa, este sábado 29, desde las 23.30 horas, en la Sala Velvet.

‘Back in time’ ya está en fábrica y a principios de año estará disponible en físico y también en digital en más de 100 plataformas de todo el mundo, incluyendo Spotify, Deezer o Amazón. Las entyradas ya pueden comprarse a 7 euros en venta anticipada y 10 euros en taquilla el día del concierto. La venta anticipada electrónica disponible en: la página web www.notikumi.com o en https://bit.ly/2T3EVVs

El concierto empezará a las 23.30 horas. La apertura de puertas será media hora antes, a las 23.00 horas.

The New System ponen así el broche a un intenso 2018 que no olvidarán fácilmente. Tras ganar en 2017 el certamen Ceuta Suena de la Casa de la Juventud y la Asociación Música Cruda, José María, Miguel Ángel, Gonzalo y Gèrard entraron en el estudio para grabar su primer disco, salieron de gira para testar su trabajo en directo en el marco del festival CreaMurcia y han podido aprender los secretos del mundo de la música de la mano de artistas como Andy Chango o el ceutí Félix Slim, gracias a la asociación Música Cruda. Un año de aprendizaje que cierran de la mejor manera posible, con el pre estreno en casa de su primer trabajo discográfico.

BIOGRAFÍA

¿Cuántos proyectos existen en la historia de la música popular en los que hayan participado dos hermanos? Muchos, durante todos los tiempos y en todos los estilos.

La historia se repite, pero esta vez desde Ceuta, dos jóvenes hermanos, los Muñoz Cubo, apasionados de la música casi desde la cuna, juegan en casa con su papá a hacer música, el mayor, José María con la guitarra y el pequeño, Miguel Ángel, con la batería. Pero van creciendo, se ven preparados, con ganas y quieren formar una banda. Con amigos intentan arrancar varios proyectos que no acaban de fraguar. También quieren tocar en la única sala de conciertos de su ciudad, están locos por hacerlo, pero la respuesta es negativa: “si no podéis entrar, sois menores de edad”.

Ya en 2016, José María se marcha de la ciudad a estudiar y Miguel Ángel no quiere dejar de tocar la batería. Por ello se pone manos a la obra: a la caza y captura de músicos que le acompañen. A finales de ese año mismo año, a través de una compañera de clase, conoce a Gonzalo Blanch, el más joven del grupo, guitarrista que acabará tocando el bajo tan pronto lo descubre y se enamora de dicho instrumento. José María, en principio desde la distancia, también se acaba uniendo al grupo. Ahora hace falta un vocalista, y el último en incorporarse es Gèrard Rodríguez, voz, guitarra rítmica y piano, lo hace tarde por lo avanzado de sus estudios de bachiller y de guitarra pero, cuando lo hizo, acabó cautivando al resto de la banda. Ha nacido The New System.

Comienzan haciendo versiones de grupos que les influencian, Radiohead, Muse, Coldplay, Red Hot Chilli Pepers, Two Door Cinema club, Franz Ferdinand, entre otros. De ahí, a grabar una maqueta, ganar el certamen Ceuta Suena 2017, encerrarse a componer, actuar como artista invitado en el certamen CreaMurcia 2018 y grabar su primer disco de estudio, ha sido cuestión de dos años de trabajo con un excelente resultado.