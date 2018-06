Los versos de León Felipe cogen vuelo en las Murallas

A las puertas del verano y en vísperas del Día de la Poesía, la Biblioteca Pública de Ceuta reunió a sus incondicionales en el Patio de Armas de las Murallas para sacar a un poeta a la calle. Este año, el elegido para escapar de las estanterías fue León Felipe, cuyos versos volvieron a volar libres.

"Franco, tuya es la hacienda", bramaba el poeta y bramó José Antonio Alarcón; "no me contéis más cuentos", rogaba Yolanda Bel, secretaria general del PP, "Volveré, volveré con mi pecho y con la aurora otra vez", recitaba Lola Fernández de Podemos; "Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar", recordaba Antonio San Martín; "Pero ahora aquí, rompo mi violín y me callo", cantaba Jacob Hachuel, portavoz del Gobierno... Y Montserrat Taboada, Rocío Valrriberas, Piku Sunderdas, Beatriz Palomo... Y así hasta una veintena de rapsodas que recordaron y festejaron la poesía de León Felipe.

Todo ello, como es marca de la casa en la Biblioteca, regado con la música de Ebhel, acompañada a la guitarra por Javier Blanes y que una vez más demostró su capacidad para poner música a la poesía en tiempo record y los alumnos del conservatorio de Ceuta.